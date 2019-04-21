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В МВС повідомили про 562 повідомлення про порушення на виборах

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 14:33
В МВС повідомили про 562 повідомлення про порушення на виборах
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Активність за повідомленнями виборців про порушення в порівнянні з першим туром виборів майже однакова

Станом на 14:00, отримано 562 повідомлення про порушення виборчого законодавства в ході другого туру виборів президента України. Про це на брифінгу в МВС розказав Іван Варченко.

За його словами, активність за повідомленнями виборців про порушення в порівнянні з першим туром виборів майже однакова.

"Станом на 14:00 отримано 562 повідомлення про порушення виборчого законодавства , за 4 повідомленнями внесено інформацію до ЄРДР. 6 адмінпротоколів складено. Приблизно однакова активність за повідомленнями виборців про порушення в порівнянні із 31 березня. В межах цієї динаміки розгортається активність громадян", - розповів він.

Він відзначив неякісну роботу Державного реєстру виборців.

"Ми справді бачимо, що є неякісна робота державного реєстру щодо формування списків виборців. У нас є колеги в Мінюсті, які через судові рішення забезпечили собі право голосувати на виборах", - додав він.

Раніше РБК-Україна повідомляло про 430 порушень на виборах. Крім того, було повідомлення про замінування виборчої дільниці у Донецькій області. Найбільше повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом, надійшло в Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Зокрема, додамо, що остання виборча дільниця у Лебединському у Донецькій області, з якою виникли проблеми, запрацює найближчим часом. Представники дільниці відмовляються виконувати свої обов’язки через небезпеку. Сама дільниця знаходиться на лінії розмежування.

 

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