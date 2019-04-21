В ОПОРА сообщили о явке избирателей

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По состоянию на 12:00 явка составляет 25,3%

Гражданская сеть ОПОРА сообщила, что по данным их наблюдателей, явка на 12:00 21 апреля на выборах президента Украины составляет 25,3%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОПОРА в Facebook.

Также в общественной сети заявили, что погрешность может составлять 0,7%.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в МВД сообщили о 562 сообщения о нарушениях на выборах. Иван Варченко сообщил, что по состоянию на 14:00 получено 562 сообщения о нарушениях избирательного законодательства , по 4 сообщениям внесены сведения в ЕРДР. 6 админпротоколов составлено.

Напомним, что ЦИК сравнили явку избирателей во время первого и второго тура. В ЦИК сообщили, что явка избирателей во время второго тура выборов президента выше, чем во время первого тура.

Отметим, что ЦИК прогнозирует, что во второй половине дня явка возрастет. Секретарь ЦИК Наталья Бернацька сообщила, что большинство украинский начали утро в церкви, поэтому они и ожидали, что на утро явка НЕ будет высокой, а уже ближе к обеду к концу дня она возрастет.