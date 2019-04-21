ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У ЦВК порівняли явку виборців під час першого та другого туру

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 13:28
У ЦВК порівняли явку виборців під час першого та другого туру
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Станом на 13:03, проголосували 18,05% виборців у 195 округах

Явка виборців під час другого туру виборів президента є вищою, ніж під час першого туру. По це повідомили в Центрвиборчкомі, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, о 13:00 в ЦВК наявна інформація, що зафіксована на 11:00 ранкова явка під час першого туру складає вже 18,6%. 

У ЦВК порівняли явку виборців під час першого та другого туруЗазначимо, що в коментарі РБК-Україна секретар ЦВК Наталія Бернацька повідомила, що явка виборців має зрости на дільницях у другій половині дня через те, що українці розпочали день у церкві. За її словами, в ЦВК прогнозують високу явку під час другого туру виборів. Проте станом на 13:00, досі спостерігається низька явка в західних областях.

Станом на 13:03, проголосували 18,05% виборців у 195 округах. У свою чергу, зі сторони Комітету виборців України повідомляється, що на дільницях часто можна побачити, за кого проголосував той чи інший виборець. Причина у невеликому розмірі бюлетеня.

Зокрема, додамо, що Комітет виборців України повідомив про незаконну агітацію в соціальних мережах та на носіях зовнішньої реклами у день голосування на виборах президента України.

Порушення у другому турі виборів в Україні: усі подробиці ЦВК прогнозує, що у другій половині дня явка зросте
Вибори 2019 Вибори 2019: як проходить другий тур голосування Результати виборів президента України
Новини України Порошенко Зеленський выборыявка
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся