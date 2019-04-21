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ЦВК прогнозує, що у другій половині дня явка зросте

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 13:13
ЦВК прогнозує, що у другій половині дня явка зросте
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Станом на 13:00, досі спостерігається низька явка в західних областях

Явка виборців має зрости на дільницях у другій половині дня через те, що українці розпочали день у церкві. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила секретар ЦВК Наталія Бернацька.

Станом на 13:03, проголосували 18,05% виборців у 195 округах.

"Сьогодні релігійні свята майже по всій території. Хтось вже святкує Пасху, хтось Вербну неділю. Тому більшість українців почали ранок в церкві. Тому ми і очікували, що на ранок явка не буде високою, а вже ближче до обіду під кінець дня вона зросте", - повідомила вона.

За її словами, в ЦВК прогнозують високу явку під час другого туру виборів. Проте станом на 13:00 досі спостерігається низька явка в західних областях.

"Ми вже бачимо, що в західних регіонах, де більш уваги приділяють все ж таки церковним святам явка досі низька. Тому вона збалансується і однозначно ми сподіваємось, що вона буде висока. Ми вважаємо, що виборці будуть активні, але ближче до другої половини дня. Тому будемо спостерігати", - повідомила Бернадська.

Зазначимо, що станом на 13:03, проголосували 18,05% виборців у 195 округах. У свою чергу, зі сторони Комітету виборців України повідомляється, що на дільницях часто можна побачити, за кого проголосував той чи інший виборець. Причина у невеликому розмірі бюлетеня.

 

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