Операция "Мидас". НАБУ раскрыло первые подробности разоблачения коррупции в энергетике

Понедельник 10 ноября 2025 12:06
UA EN RU
Операция "Мидас". НАБУ раскрыло первые подробности разоблачения коррупции в энергетике Фото: Александр Абакумов (nabu.go.ua)
Автор: Константин Широкун

НАБУ и САП проводят операцию "Мидас" по разоблачению коррупции в энергетике. По предварительным данным, разоблачена высокоуровневая преступная организация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

"НАБУ и САП проводят операцию "Мидас". 15 месяцев работы, более 70 обысков, к которым привлечены все детективы НАБУ", - заявил руководитель и ГПД НАБУ Александр Абакумов.

По его словам, в результате спецоперации разоблачена высокоуровневая преступная организация в сфере энергетики и обороны. Речь идет о коррупции в энергетике, отмывании средств, незаконном обогащении.

Кроме того, детективы НАБУ опубликовали часть переговоров фигурантов дела за разные периоды, в которых говорится о выделении средств.

Что предшествовало

Напомним, что сегодня утром, 10 ноября, стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики.

В ведомстве заявили, что ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".

Также источники РБК-Украина сообщили, что НАБУ пришло с обысками к бизнесмену и совладельцу студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу. Одновременно обыски проходят у министра юстиции Германа Галущенко, который ранее возглавлял Минэнерго.

Добавим, как мы писали ранее, в Украину из Германии экстрадировали одного из участников организованной группы, которая присвоила почти 100 млн гривен "Энергоатома".

Средства, которые разворовали злоумышленники, были предназначены для строительства Централизованного хранилища ядерного топлива в Чернобыльской зоне.

