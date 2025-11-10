Операція "Мідас". НАБУ розкрило перші подробиці викриття корупції в енергетиці

НАБУ та САП проводять операцію "Мідас" з викриття корупції в енергетиці. За попередніми даними, викрито високорівневу злочинну організацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

Окрім того, детективи НАБУ опублікували частину переговорів фігурантів справи за різні періоди, у яких йдеться про виділення коштів.

За його словами, в результаті спецоперації викрито високорівневу злочинну організацію у сфері енергетики та оборони. Мова йде про корупцію в енергетиці, відмивання коштів, незаконне збагачення.

"НАБУ і САП проводять операцію "Мідас". 15 місяців роботи, понад 70 обшуків, до яких залучені всі детективи НАБУ", - заявив керівник і ГПД НАБУ Олександр Абакумов.

Що передувало

Нагадаємо, що сьогодні зранку, 10 листопада, стало відомо, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

У відомстві заявили, що її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Також джерела РБК-Україна повідомили, що НАБУ прийшло з обшуками до бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тімура Міндіча. Одночасно обшуки проходять у міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше очолював Міненерго.

Додамо, як ми писали раніше, в Україну з Німеччини екстрадували одного з учасників організованої групи, яка привласнила майже 100 млн гривень "Енергоатому".

Кошти, які розікрали зловмисники, були призначені для будівництва Централізованого сховища ядерного палива в Чорнобильській зоні.