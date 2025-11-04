ua en ru
Присвоили 100 млн гривен "Энергоатома". В Украину экстрадировали участника преступной группы

Украина, Вторник 04 ноября 2025 15:52
UA EN RU
Присвоили 100 млн гривен "Энергоатома". В Украину экстрадировали участника преступной группы Фото: Германия передала обвиняемого детективам НАБУ в пункте пропуска на Львовщине (t.me/nab_ukraine)
Автор: Валерий Ульяненко

В Украину из Германии экстрадировали одного из участников организованной группы, которая присвоила почти 100 млн гривен "Энергоатома".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального антикоррупционного бюро.

Средства, которые разворовали злоумышленники, были предназначены для строительства Централизованного хранилища ядерного топлива в Чернобыльской зоне.

"В то время обвиняемый возглавлял частную строительную компанию. В сговоре со служащими Энергоатома он поставлял оборудование системы радиационного контроля по завышенным в три раза ценам. Разницу участники группы присвоили", - говорится в сообщении.

В ноябре 2023 года детективы НАБУ объявили обвиняемого в розыск. Его задержали при содействии немецких органов в апреле этого года.

Обвиняемый был передан в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Краковец-Корчева" во Львовской области.

Напомним, недавно НАБУ и САП сообщили о подозрении двум должностным лицам Госспецсвязи и двум представителям частных компаний. Они причастны к хищению средств при закупках беспилотников для Сил обороны.

Речь идет о 30 млрд гривен на закупку дронов, которые выделили после принятия изменений в госбюджет Украины Госспецсвязи. В руководстве одного из департаментов разворовали часть этих денег.

Отметим, ранее НАБУ и САП разоблачили масштабную схему закупки беспилотников и РЭБ по завышенным ценам. Согласно ей, до 30% от суммы контракта получали организаторы схемы в виде неправомерной выгоды.

Источники РБК-Украина рассказали, что среди подозреваемых фигурирует народный депутат от "Слуги народа" Алексей Кузнецов.

