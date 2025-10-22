ua en ru
OpenAI выпустила свой первый браузер с ChatGPT: как он работает и может ли заменить Chrome

Среда 22 октября 2025 07:07
UA EN RU
OpenAI выпустила свой первый браузер с ChatGPT: как он работает и может ли заменить Chrome OpenAI создала браузер, который сам выполняет задачи (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Компания OpenAI представила ChatGPT Atlas - новый веб-браузер, в основу которого встроен ChatGPT. Разработчики называют проект шагом к созданию "суперассистента", который не просто отвечает на вопросы, а помогает выполнять реальные задачи прямо в интернете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт OpenAI.

"ИИ дает нам редкий шанс переосмыслить, как мы используем интернет. Мы добавили поиск в ChatGPT, чтобы пользователи могли получать актуальную информацию из сети, и это быстро стало одной из самых востребованных функций", - отмечают в OpenAI.

Браузер, который понимает, что вы делаете

Atlas позволяет ChatGPT сопровождать пользователя по всему интернету - понимать, над чем вы работаете, помогать прямо в текущем окне и выполнять задачи без копирования текста и перехода между вкладками.

В браузер встроена память ChatGPT, благодаря которой ИИ может учитывать детали прошлых диалогов и помогать на основе уже известных вам данных.

OpenAI выпустила свой первый браузер с ChatGPT: как он работает и может ли заменить ChromeЗадайте вопрос или введите URL-адрес, чтобы быстрее увидеть более полезные результаты в одном месте (фото: OpenAI)

Умнее с каждым использованием

По мере работы с браузером ChatGPT становится более точным и полезным. Память браузера позволяет ИИ запоминать контекст посещенных сайтов и использовать его при будущих запросах. Например, можно сказать: "Найди все вакансии, которые я смотрел на прошлой неделе, и подготовь краткий обзор тенденций по сфере для собеседования".

OpenAI выпустила свой первый браузер с ChatGPT: как он работает и может ли заменить ChromeChatGPT может запомнить, что вы исследовали, и подсказать, что делать дальше (фото: OpenAI)

При этом память полностью контролируется пользователем: ее можно просматривать, архивировать или удалять вместе с историей браузера.

OpenAI выпустила свой первый браузер с ChatGPT: как он работает и может ли заменить ChromeНажмите "Спросить ChatGPT", чтобы открыть боковую панель и получать краткие объяснения или выполнять задачи прямо на странице (фото: OpenAI)

"Агентный режим": ChatGPT делает все за вас

В Atlas появилась функция Agent Mode, которая позволяет ChatGPT самостоятельно выполнять задачи, используя контекст браузера. ИИ может проводить исследования, анализировать информацию, автоматизировать процессы, планировать события и даже бронировать встречи.

Agent Mode уже доступен в предпросмотре для пользователей ChatGPT Plus, Pro и Business.

OpenAI выпустила свой первый браузер с ChatGPT: как он работает и может ли заменить ChromeChatGPT также может помочь вам писать в любом открытом текстовом поле, предлагая встроенные правки и предложения (фото: OpenAI)

Где доступен ChatGPT Atlas

С сегодняшнего дня Atlas доступен пользователям на macOS (в версиях Free, Plus, Pro и Go). Также браузер запущен в бета-версии для Business, а в ближайшее время появится для Windows, iOS и Android.

Загрузить браузер можно на сайте chatgpt.com/atlas. После установки можно войти в свой аккаунт ChatGPT и импортировать закладки, пароли и историю из предыдущего браузера.

Больше возможностей - больше контроля

Пользователи полностью управляют тем, что ChatGPT видит и запоминает во время поиска. Можно очистить отдельные страницы, всю историю или открыть режим инкогнито, чтобы временно выйти из ChatGPT.

Если включить память браузера, ChatGPT сможет использовать контент для улучшения ответов - например, создать список дел на основе последних действий или продолжить подбор подарков, исходя из просмотренных товаров.

OpenAI выпустила свой первый браузер с ChatGPT: как он работает и может ли заменить ChromeПользователи полностью управляют тем, что ChatGPT видит и запоминает во время поиска (фото: OpenAI)

Эти данные не используются для обучения моделей по умолчанию. Пользователь может добровольно включить параметр "включить веб-контент для обучения" в настройках конфиденциальности.

Кроме того, в Atlas работают родительские настройки: если в ChatGPT они уже активированы, браузер автоматически унаследует эти ограничения. Родители также могут отключить память браузера или агентный режим.

OpenAI выпустила свой первый браузер с ChatGPT: как он работает и может ли заменить ChromeВоспоминания браузера хранятся только в вашей учетной записи ChatGPT (фото: OpenAI)

Безопасность - приоритет №1

OpenAI подчеркивает, что при разработке агентного режима вопрос безопасности стоял на первом месте. Чтобы снизить риски при доступе к сайтам, где пользователь уже авторизован, компания внедрила ряд ограничений:

  • ChatGPT не может выполнять код в браузере, скачивать файлы или устанавливать расширения
  • У него нет доступа к другим приложениям или файловой системе компьютера
  • При работе с чувствительными сайтами (например, банками) ИИ приостанавливает действия, чтобы пользователь мог наблюдать процесс
  • Можно использовать агентный режим в "гостевом" режиме - без входа в аккаунты, чтобы минимизировать риски и доступ к личным данным.

OpenAI выпустила свой первый браузер с ChatGPT: как он работает и может ли заменить ChromeВ Atlas вы можете попросить ChatGPT выполнить действия прямо в вашем браузере (фото: OpenAI)

Возможные риски и защита

OpenAI признает, что даже с мерами безопасности риски остаются.

ИИ может ошибиться при выполнении задач или столкнуться с вредоносными скрытыми инструкциями на сайтах и в письмах, которые заставляют его действовать не так, как задумано - например, пытаться получить данные из ваших аккаунтов.

Компания провела тысячи часов тестов и проверок безопасности и внедрила механизмы, которые позволяют быстро адаптировать защиту к новым угрозам.

Тем не менее, разработчики рекомендуют пользователям взвешенно подходить к тому, какие данные они передают агенту, и использовать "выход из аккаунта" при работе с чувствительной информацией.

"Мы будем постоянно мониторить систему и устранять любые обнаруженные уязвимости", - заявили в OpenAI.

