Главная » Бизнес » Tech

OpenAI запустила приложение, которое превращает ролики в реалистичные видео с живым звуком

Среда 01 октября 2025 15:05
OpenAI запустила приложение, которое превращает ролики в реалистичные видео с живым звуком Sora 2 от OpenAI умеет генерировать видео с физикой и синхронным звуком (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

OpenAI представила обновленную версию видеогенератора Sora AI, которую компания впервые запустила в конце прошлого года. Сегодня вместе с ним выходит новое приложение Sora для iPhone.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

Приложение работает по принципу TikTok: пользователи видят ленту коротких видео, которую можно пролистывать. Но вместо создания дуэтов, Sora предлагает записывать собственные видео, которые любой другой пользователь с вашего согласия может превратить в новые ИИ-генерируемые ролики.

ChatGPT для видео

На встрече с журналистами сотрудники OpenAI назвали Sora потенциальным "моментом ChatGPT для видеогенерации". Приложение пока доступно только в США и Канаде, другие страны получат доступ позже. Каждый новый пользователь получает еще четыре приглашения, которыми можно поделиться с друзьями. Версия для Android пока не анонсирована.

Как работает Sora 2

Пользователи могут дать друзьям или всем желающим разрешение создавать "камео" с их образом с помощью новой модели Sora 2. Тот, чье изображение используется, становится "совладельцем" ролика и может в любой момент удалить его или заблокировать доступ другим.

Как и в TikTok, в Sora есть функция Remix, позволяющая взаимодействовать с другими видео и трендами, однако пока можно создавать только 10-секундные видео.

Ограничения и безопасность

OpenAI накладывает строгие ограничения на генерацию видео с публичными персонами. В компании уточняют: "публичные личности не могут быть сгенерированы в Sora, если они сами не загрузили свое камео и не дали согласие". То же правило касается всех пользователей: если вы не загрузили свое камео, использовать ваш образ нельзя.

Кроме того, OpenAI заявила, что на данный момент невозможно создавать контент категории Х или экстремального характера через платформу.

Искусственный интеллект Приложение
