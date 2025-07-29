Глава OpenAI рассказал, почему ChatGPT может представлять угрозу для личных данных

Лицо ChatGPT и глава OpenAI Сэм Альтман неожиданно высказался против использования облачных ИИ-чатботов, включая собственную разработку. В одном подкасте Альтман прямо заявил, что гораздо безопаснее запускать ИИ-модель прямо на своем компьютере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологический сайт PCWorld .

Причина - конфиденциальность

"Люди рассказывают ChatGPT самые личные вещи. Молодежь использует его как психотерапевта, коуча, советника по отношениям. А ведь если бы вы говорили об этом с врачом, адвокатом или психологом, это бы подпадало под юридическую тайну. Но с ChatGPT - нет", - заявил Альтман.

Да, OpenAI заявляет, что не делится вашими данными с третьими лицами. Но юридических гарантий на анонимность нет. И если суд обяжет компанию предоставить переписку, она, скорее всего, это сделает.

"Если вы обсуждаете с ботом что-то чувствительное, а потом возникает судебное дело, нас могут обязать предоставить эти данные", - подтвердил Альтман.

Он подчеркнул, что пока не существует правовой базы, которая защищала бы разговоры с AI - как это делают законы для врачей, юристов и психотерапевтов.

Именно поэтому все больше пользователей обращаются к локальным LLM-моделям (Large Language Models), которые работают прямо на ПК - без подключения к облаку. Например, GPT4All и другие. Такие модели можно запускать с графическим или нейронным процессором, и они не отправляют ваши данные на сервер.

Локальные чаты можно не сохранять вовсе, а при необходимости - сразу удалить. Это особенно важно, если вы не хотите, чтобы ваши разговоры всплыли в неприятный момент.

Однако стоит помнить: если ваш компьютер изымают по решению суда, удаление компрометирующих данных может быть расценено как попытка скрыть улики. Это уже уголовная ответственность.

Запуск локального ИИ-ассистента - абсолютно легален. Но если вы действительно ищете эмоциональную поддержку или пытаетесь разобраться в себе, лучше обратиться к живому, квалифицированному специалисту.