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OpenAI ограничила доступ к ChatGPT для подростков: ИИ не будет имитировать чувства и не позволит списывать

11:09 19.08.2026 Ср
2 мин
Разработчики закрыли доступ к стандартному ChatGPT для пользователей от 13 до 17 лет
aimg Ольга Завада
OpenAI ограничила доступ к ChatGPT для подростков: ИИ не будет имитировать чувства и не позволит списывать OpenAI запускает строгий ИИ-режим для молодежи (фото: Pexels)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

OpenAI выпустила специальную версию ChatGPT для подростков, которая помогает учиться без готовых подсказок и защищает от опасного контента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OpenAI.

Образовательные инструменты и борьба со списыванием

Вместо того чтобы выдавать готовые ответы на домашние задания, обновленная система побуждает школьников к самостоятельному решению задач.

Для этого разработчики создали отдельную экосистему обучающих функций:

Режим обучения (Study Mode): задает наводящие вопросы, разбивает сложный материал и проверяет уровень усвоения тем.

Напоминания об ответственном обучении: алгоритмы распознают попытки просто скопировать ответ и автоматически перенаправляют подростка в тщательный разбор.

Визуализации и тесты: интерактивная среда позволяет проверять знания в виде викторин и наглядных графиков.

Часы обучения (Study Hours): подростки или родители могут настроить расписание, когда режим помощи в выполнении задач будет включаться по умолчанию.

Кроме того, OpenAI объявила о партнерстве с платформой CodeAI, чтобы учить подростков понимать принципы работы искусственного интеллекта, критически оценивать его ответы и создавать собственные цифровые проекты.

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Ограничение и родительский контроль

ChatGPT for Teens содержит встроенные фильтры, разработанные на основе исследований детской психики.

Они автоматически блокируют материалы, связанные с насилием, самоповреждением, расстройствами пищевого поведения или контентом для взрослых.

ИИ-модель лишили возможности имитировать эмоциональную привязанность . Чат-боту строго запрещено использовать романтическую лексику, провоцировать эмоциональную зависимость или делать вид, что он имеет собственные чувства и сознание.

Родители получили расширенные инструменты контроля: они могут связывать аккаунты, устанавливать тихие часы, а также получать уведомления о возможных критических ситуациях (в частности, о рисках расстройств питания).

Одновременно система будет предупреждать подростков при попытке загрузить чувствительные частные фотографии.

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