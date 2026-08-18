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Главная » Бизнес » Tech

Ваш ChatGPT может выдать корпоративные секреты: как избежать слива данных

13:16 18.08.2026 Вт
3 мин
Обычный рабочий документ в чат-боте может создать множество проблем
aimg Ольга Завада
Ваш ChatGPT может выдать корпоративные секреты: как избежать слива данных Не стоит скачивать рабочие файлы в чат-боты (фото: Pexels)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Обычный запрос в ИИ может стать утечкой корпоративных данных. Сотрудники компаний регулярно передают чат-ботам письма, документы и другую чувствительную информацию, не удаляя частные детали.

РБК-Украина со ссылкой на LRT разобралась, как соблюдать цифровую гигиену и почему это важно.

Скрытая угроза в рабочей рутине

Желая просто улучшить стиль электронной почты или быстро проработать файл, работники могут копировать в чат-бот весь текст полностью.

Вместе с ним в публичные ИИ-модели попадают имена, номера телефонов, адреса, финансовые показатели и другие данные, которые вообще не нужны для работы по усовершенствованию текста.

Обычно под угрозой утечки представляют пароли или номера банковских карт, однако реальную опасность представляют обычные рабочие файлы:

  • Черновики договоров содержат условия переговоров, ценовые предложения, финансовую политику и т.д.
  • Переписка с партнерами раскрывает детали внутренних бизнес-процессов и планов по масштабированию.
  • Внутренние отчеты содержат персональные данные клиентов и сотрудников.

Каждый отдельный фрагмент текста может показаться неважным. Однако ИИ способен составить из этих отдельных деталей, полностью детализированную картину о человеке или целой организации.

Читайте больше: Ваши чаты с ChatGPT могут читать хакеры: как это проверить

Правило "теста на публичность" и новые стандарты цифровой гигиены

При использовании публичных чат-ботов следует соблюдать четкий предел: если информация может быть использована для установления личности, доступа к финансам или раскрытия конфиденциальных соглашений, ему не место в окне диалога с ИИ.

Специалисты по кибербезопасности рекомендуют проводить простой "тест на публичность" перед отправкой любого текста: стоит честно ответить себе на вопрос, будете ли вы чувствовать себя спокойно, если этот текст внезапно окажется в открытом доступе в интернете.

Если ответ нет, отправлять его ИИ категорически запрещено .

Кроме того, важно различать инструменты :

Публичные чат-боты могут использовать входные данные для дальнейшего обучения своих моделей, а это создает риск утечки.

Корпоративные ИИ решения предоставляют полный контроль над данными, гарантируют конфиденциальность и не используют информацию компании для внешнего обучения.

Современная цифровая гигиена требует поменять подход к безопасности. Если раньше главной задачей была защита устройств от вирусов и хакеров, то сегодня не менее важно контролировать, какую информацию мы добровольно передаем технологиям .

В большинстве случаев текст достаточно просто обезличить - заменить реальные имена и названия на нейтральные обозначения типа "Клиент А" или "Компания Х", исключив точные цифры и контакты.

Нейросеть также качественно выполнит задачу, но риски утечки сведутся практически к нулю.

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