ua en ru
Ср, 19 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

OpenAI обмежила ChatGPT для підлітків: ШІ не імітуватиме почуття й не дасть списати

11:09 19.08.2026 Ср
2 хв
Розробники закрили доступ до стандартного ChatGPT для користувачів віком від 13 до 17 років
aimg Ольга Завада
OpenAI обмежила ChatGPT для підлітків: ШІ не імітуватиме почуття й не дасть списати OpenAI запускає суворий ШІ-режим для молоді (фото: Pexels)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

OpenAI випустила спеціальну версію свого ChatGPT для підлітків, яка допомагає вчитися без готових підказок і захищає від небезпечного контенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OpenAI.

Освітні інструменти та боротьба зі списуванням

Замість того, щоб видавати готові відповіді на домашні завдання, оновлена система спонукає школярів до самостійного розв'язання задач.

Для цього розробники створили окрему екосистему навчальних функцій:

Режим навчання (Study Mode): ставить навідні запитання, покроково розбиває складний матеріал і перевіряє рівень засвоєння тем.

Нагадування про відповідальне навчання: алгоритми розпізнають спроби скопіювати відповідь й автоматично спонукають тінейджера самостійно розбиратися у питанні.

Візуалізації та тести: інтерактивне середовище дозволяє перевіряти знання у формі вікторин та наочних графіків.

Години навчання (Study Hours): підлітки чи батьки можуть налаштувати розклад, коли режим допомоги у виконанні завдань буде вмикатися за замовчуванням.

Крім того, OpenAI оголосила про партнерство з платформою CodeAI, щоб навчати підлітків розуміти принципи роботи штучного інтелекту, критично оцінювати його відповіді та створювати власні цифрові проєкти.

Читайте більше: Ваші чати з ChatGPT можуть читати хакери: як це перевірити

Обмеження та батьківський контроль

ChatGPT for Teens містить вбудовані фільтри, розроблені на основі досліджень дитячої психіки.

Вони автоматично блокують матеріали, пов'язані з насильством, самоушкодженням, розладами харчової поведінки чи контентом для дорослих.

ШІ-модель позбавили можливості імітувати емоційну прив'язаність. Чат-боту суворо заборонено використовувати романтичну лексику, провокувати емоційну залежність або вдавати, що він має власні почуття та свідомість.

Батьки отримали розширені інструменти контролю: вони можуть зв'язувати акаунти, встановлювати тихі години, а також отримувати сповіщення про можливі критичні ситуації (зокрема щодо ризиків розладів харчування).

Одночасно система попереджатиме підлітків у разі спроби завантажити чутливі приватні фотографії.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Штучний інтелект
Новини
"Популістська помилка". Гетманцев пропонує скасувати Нацкешбек
"Популістська помилка". Гетманцев пропонує скасувати Нацкешбек
Аналітика
"Феномен Терехова": чому мер Харкова очолив рейтинги довіри та яке в нього політичне майбутнє
Олександр Хищенкоспеціально для РБК-Україна "Феномен Терехова": чому мер Харкова очолив рейтинги довіри та яке в нього політичне майбутнє