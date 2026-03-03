Не по календарю: когда украинцам отключат отопление этой весной
В Украине отопительный сезон завершится не по фиксированным датам, а в зависимости от погоды. Государство имеет достаточно ресурсов для стабильного прохождения сезона.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил вице-премьер-министр - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба на брифинге для журналистов после завершения заседания СНБО.
Отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина относительно сроков завершения отопительного сезона, Кулеба отметил, что решение будут принимать с учетом температурного режима.
"По отопительному сезону я скажу, что благодаря соответственно работе премьер-министра, первого вице-премьера, у нас достаточно ресурсов для того, чтобы отопительный сезон завершался не в соответствии с определенными датами, а в соответствии с температурным режимом. Мы готовы работать и до 15 апреля, то есть будем ориентироваться на погоду", - сказал он.
Министр уточнил, что сегодня был доклад по запасам, ресурсам.
"То есть у нас все готово для того, чтобы завершить стабильно текущий отопительный сезон", - заявил Кулеба.
Перерасчет коммуналки
Ранее РБК-Украина сообщало о решении правительства не начислять плату за отопление и водоснабжение украинцам, которые не получали эти услуги из-за российских обстрелов.
Перерасчет будет осуществляться автоматически - без подачи заявлений от граждан, а коммунальные службы обязаны самостоятельно фиксировать дни непредоставления услуг.
Кроме того, в одном из украинских городов исполнительный комитет городского совета принял решение об уменьшении начислений за тепло для жителей домов, пострадавших от обстрелов или аварий. Перерасчет будет касаться всего текущего отопительного сезона.
Также РБК-Украина рассказывало, сколько придется платить за отопление киевлянам, которые остались без тепла в своих домах в результате российских атак.