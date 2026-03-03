Не по календарю: когда украинцам отключат отопление этой весной

В Украине отопительный сезон завершится не по фиксированным датам, а в зависимости от погоды. Государство имеет достаточно ресурсов для стабильного прохождения сезона.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил вице-премьер-министр - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба на брифинге для журналистов после завершения заседания СНБО.

Отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина относительно сроков завершения отопительного сезона, Кулеба отметил, что решение будут принимать с учетом температурного режима.

"По отопительному сезону я скажу, что благодаря соответственно работе премьер-министра, первого вице-премьера, у нас достаточно ресурсов для того, чтобы отопительный сезон завершался не в соответствии с определенными датами, а в соответствии с температурным режимом. Мы готовы работать и до 15 апреля, то есть будем ориентироваться на погоду", - сказал он.

Министр уточнил, что сегодня был доклад по запасам, ресурсам.

"То есть у нас все готово для того, чтобы завершить стабильно текущий отопительный сезон", - заявил Кулеба.