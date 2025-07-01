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Украинцы платят половину рыночной цены за свет и газ, - МВФ

Украина, Вторник 01 июля 2025 09:36
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Украинцы платят половину рыночной цены за свет и газ, - МВФ Фото: украинцы платят только половину рыночной цены (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Несмотря на повышение цен на электроэнергию, украинские тарифы для населения все еще далеки от рыночных. Однако рост тарифов не должен оставить без защиты уязвимые домохозяйства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ.

Как отмечается в документе, в то время как текущим приоритетом властей является устранение последствий войны в энергетическом секторе, существует также необходимость срочно подготовить план послевоенных реформ и решить старые структурные проблемы:

По данным МВФ, хотя тарифы на электроэнергию для населения были повышены в 2023 и 2024 годах с очень низкого уровня, тарифы на отопление и горячее водоснабжение остаются под действием ценовых мораториев с начала войны.

"Несмотря на эти повышения, цены на электроэнергию для населения, по оценке ОЭСР (2025), составляют около половины уровня цен для малого бизнеса в Киеве, тогда как цены на газ для населения покрывают примерно 50% затрат на основе рыночных цен на газ", - говорится в документе.

План повышения тарифов

Поэтому Украине необходим план по созданию устойчивого сектора в послевоенный период, в котором тарифы на коммунальные услуги будут соответствовать уровню окупаемости затрат и будет внедрена новая методика расчета тарифов с учетом социальных факторов, считают в МВФ.

Повышение тарифов поможет восстановить рентабельность потребительского сегмента энергетики, облегчить долговую нагрузку в отдельных его частях и стимулировать конкуренцию на оптовом и розничном рынках энергии, а также будет мотивировать к мерам по повышению энергоэффективности.

"В то же время необходимо защитить наиболее уязвимые домохозяйства от последствий повышения тарифов, в том числе за счет пересмотра жилищно-коммунальной субсидии с целью повышения её эффективности и точности предоставления. Одной из ключевых задач при этом станет корректное определение уязвимых домохозяйств, нуждающихся в поддержке", - добавили в фонде.

Частичный мораторий

Напомним, действующий тариф на электроэнергию в Украине на уровне 4,32 грн/кВт-ч продлен до конца октября 2025 года.

Правительство Украины два последних года резко повышало тарифы на электроэнергию для населения с 1 июня:

  • В 2023 году тариф увеличился на 70% с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.
  • В 2024 году тариф вырос на 64% с 2,64 грн/кВт-ч до 4,32 грн/кВт-ч.

Во время войны в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, который не касается электроэнергии и холодной воды.

Почти 100% газа населению продает "Нафтогаз" по цене 7,96 гривен за тысячу кубометров с НДС. Рыночная цена в мае была на уровне 15,5 гривен за 1 кубометр без НДС.

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