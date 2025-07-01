Украинцы платят половину рыночной цены за свет и газ, - МВФ

Несмотря на повышение цен на электроэнергию, украинские тарифы для населения все еще далеки от рыночных. Однако рост тарифов не должен оставить без защиты уязвимые домохозяйства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ .

Как отмечается в документе, в то время как текущим приоритетом властей является устранение последствий войны в энергетическом секторе, существует также необходимость срочно подготовить план послевоенных реформ и решить старые структурные проблемы:

По данным МВФ, хотя тарифы на электроэнергию для населения были повышены в 2023 и 2024 годах с очень низкого уровня, тарифы на отопление и горячее водоснабжение остаются под действием ценовых мораториев с начала войны.

"Несмотря на эти повышения, цены на электроэнергию для населения, по оценке ОЭСР (2025), составляют около половины уровня цен для малого бизнеса в Киеве, тогда как цены на газ для населения покрывают примерно 50% затрат на основе рыночных цен на газ", - говорится в документе.

План повышения тарифов

Поэтому Украине необходим план по созданию устойчивого сектора в послевоенный период, в котором тарифы на коммунальные услуги будут соответствовать уровню окупаемости затрат и будет внедрена новая методика расчета тарифов с учетом социальных факторов, считают в МВФ.

Повышение тарифов поможет восстановить рентабельность потребительского сегмента энергетики, облегчить долговую нагрузку в отдельных его частях и стимулировать конкуренцию на оптовом и розничном рынках энергии, а также будет мотивировать к мерам по повышению энергоэффективности.

"В то же время необходимо защитить наиболее уязвимые домохозяйства от последствий повышения тарифов, в том числе за счет пересмотра жилищно-коммунальной субсидии с целью повышения её эффективности и точности предоставления. Одной из ключевых задач при этом станет корректное определение уязвимых домохозяйств, нуждающихся в поддержке", - добавили в фонде.