Отопительный сезон 2025: когда включат батареи и какие будут тарифы

Украина, Понедельник 25 августа 2025 12:34
Фото: Тарифы на тепло в Украине в 2025 году не изменятся (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Во время войны в Украине запрещено повышать тарифы на тепло и газ. Стоимость отопления будет зависеть от наличия счетчика и температуры за окном.

О том, когда начнется отопительный сезон, и сколько стоит отопление, читайте в материале РБК-Украина.

Отопительный сезон

В Украине дата начала отопительного сезона официально определена постановлением Кабинета министров:

  • отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток подряд составляет +8 градусов или ниже.

Как правило, это происходит в середине октября (обычно с 15 октября), но местные власти могут принимать решение раньше или позже, в зависимости от погодных условий.

Также органы местного самоуправления могут включать тепло в школах, детсадах и больницах раньше, даже если в жилом секторе еще не начался отопительный сезон.

В 2024 году тепло в квартиры в Киеве начали подавать только 30 октября.

Тарифы на отопление

Во время войны в Украине действует мораторий на повышение тарифов на тепло, горячую воду и газ для населения.

Украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ допускают дополнительное повышение коммунальных тарифов для населения только после окончания войны.

В Киеве стоимость отопления для населения с 2019 года остается неизменной. Как и раньше, тариф на тепло составляет - 1654,41 грн/Гкал.

Расчеты стоимости отопления

Стоимость отопления для конкретной квартиры зависит от температуры за окном и наличия счетчиков.

Самые низкие температуры в Киеве наблюдаются в январе и феврале.

Например, в феврале 2021 года среднемесячная температура в Киеве составила 4,7 градусов мороза. Температура была ниже, чем в январе (2,5 градусов мороза).

Соответственно стоимость отопления 1 кв. м в домах, оборудованных приборами учета, составила в среднем 35 грн/кв. м, тогда как в январе - около 33 грн/кв. м.

Потребление тепла квартирой с отапливаемой площадью 56,1 кв. м в феврале составило - 1,2208 Гкал, а в январе 1,1407 Гкал. Жители этой квартиры в феврале заплатили 2019 гривен против 1887 гривен в январе.

От чего зависит стоимость отопления

Около 90% многоэтажек столицы оборудованы домовыми счетчиками тепла. Начисления в них проводятся в соответствии с показаниями приборов учета, то есть жильцы платят за фактический объем тепла, потребленный домом.

В многоэтажках, оборудованных домовым счетчиком тепла и квартирными счетчиками, клиенты платят за потребленное тепло в соответствии с показаниями своих счетчиков и объем на общедомовые нужды.

Жители, которые не установили в квартирах индивидуальные приборы учета, платят разницу между показаниями домового счетчика, расходами на общедомовые нужды и суммарными показаниями всех индивидуальных счетчиков, распределенную пропорционально отапливаемой площади квартиры.

Для квартир без счетчиков устанавливается предельный размер начислений - "максимальная доля" что защищает клиента от аномально высоких начислений. Это максимально возможный объем потребления тепла, необходимый для обогрева данного помещения.

Подготовка к отопительному сезону

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба 22 августа заявил, что Украина готова более чем на 70% к новому отопительному сезону.

По его словам, для котельных уже есть 90 тысяч тонн угля, 85 тысяч тонн жидкого топлива, 585 тысяч кубов дров, 32 тысячи тонн пеллет. На складах ТЭС и ТЭЦ накоплено 2,4 миллиона тонн угля.

Украина планирует закачать в подземные хранилища до начала отопительного сезона 13,2 млрд кубометров газа. По состоянию на конец августа уже закачали 11 млрд кубометров.

В конце мая Кабмин создал Штаб по подготовке к отопительному сезону 2025/2026 годов.

Кроме того, в июне Кабинет министров утвердил комплекс мероприятий по подготовке к отопительному сезону. Речь идет о ремонтах, создании запасов топлива, подготовке домов, больниц.

