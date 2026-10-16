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Какой будет зима в Украине: в Ивано-Франковском гидрометцентре ответили на громкие прогнозы

16:40 16.10.2026 Пт
3 мин
aimg Ирина Костенко
Какой будет зима в Украине: в Ивано-Франковском гидрометцентре ответили на громкие прогнозы Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Периодически в социальных сетях появляются громкие долгосрочные прогнозы. Так, например, недавно начала распространяться информация о том, что зима в Украине "будет теплой".

О каком именно предположении насчет погоды в течение следующего сезона идет речь и стоит ли доверять такой информации, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Предположение насчет зимы, сделанное в сети

В среду, 14 октября, ивано-франковский инструктор по домедицинской помощи и тактической медицине Олег Басараб рассказал в своем Facebook, что посетил метеорологическую станцию "Пожежевская" в Карпатах (с высотой метеомплощадки 1450 м).

"Говорим о том, какой может быть нынешняя зима", - добавил он.

На опубликованном с места события коротком видео Басараб задает вопрос: "Будет ли холодной зима в этом году?".

"Я уже знаю, потому что нахожусь на самой высокогорной метеорологической станции, общаясь с метеорологами, которые уже сделали предварительный прогноз", - признался мужчина.

В этом году, по его словам, "зима будет теплой".

"По всем показателям, всем параметрам, которые здесь снимаются, всем исследованиям, которые проводятся. Уже понятно специалистам - зима будет теплая", - поделился ивано-франковец.

В подписи к видео он также отметил: "По предварительным оценкам метеорологов, есть основания ожидать теплую зиму. Но настоящая зима еще впереди, поэтому следим за прогнозами".

Реакция Ивано-Франковского гидрометцентра

Исполняющий обязанности руководителя Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии Юрий Горбенко в комментарии РБК-Украина рассказал, что сейчас на самом деле о зиме говорить еще сложно.

"Еще даже осень не закончилась. Таких долгосрочных прогнозов, на зиму, мы не даем", - объяснил он.

Специалист отметил также, что на метеорологических станциях долгосрочные прогнозы погоды не составляют.

"На метеостанции - я не знаю, честно говоря, откуда такая информация. Кто такое рассказал и зачем. На "Пожежевской". Там таких "прогнозистов" у нас нет", - поделился он.

Эксперт добавил, что "о зиме на самом деле сейчас, в середине октября, еще слишком рано что-либо говорить".

"Если бы мы еще занимались долгосрочными прогнозами... Можно было бы о чем-то говорить. Но ведь мы уполномочены на пять суток говорить", - сообщил глава гидрометцентра.

Он напомнил, что с подобной информацией может работать Украинский гидрометеорологический центр.

Поскольку там "есть отделы долгосрочных прогнозов, модели, по которым они прогнозируют".

"Мы на такое не уполномочены. В октябре говорить о зиме... На метеостанции - вообще, они занимаются только наблюдениями. Никаких прогнозов. Разве что так, где-то "в разговоре", - подытожил Горбенко.

Напомним, ранее мы рассказывали, как на самом деле работают специалисты УкрГМЦ и создаются прогнозы погоды.

Кроме того, мы объясняли, какой может быть погода в Украине в октябре.

Читайте также, сколько снега выпало 16 октября на высокогорье Карпат и что советуют туристам в ГСЧС.

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