ОП о санкциях против "Газпромбанка": главе Центрбанка РФ теперь плохо спится
Финансовая система РФ испытает огромный шок. Это все последствия недавних санкций против "Газпромбанка" России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного президента Украины по санкционной политике Владислава Власюка во время телемарафона.
Власюк отметил, что под санкции попал не только головной офис "Газпромбанка", но и 7 или 8 филиалов в других странах, которые использовались для трансграничных платежей.
"Я думаю, очень быстро финансовая система РФ испытает большой шок и дисбаланс из-за того, что выбили большой кусок", - отметил Власюк.
Он отметил, что быстро и полностью перевести платежи на другие трассы россиянам не удастся. Вместо этого им придется впихивать все в небольшие банки.
"Это все будет замедлять, а что-то - сделать невозможным. Но приближать идеальный шторм для всей российской финансовой системы. Поэтому, я думаю, госпожа Эльвира (Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, - ред.) спит плохо последние несколько дней", - заявил Власюк.
Напомним, что в четверг, 21 ноября, США расширили санкционный список в отношении Российской Федерации.
В частности глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что пакет санкций США против Москвы обрезал оккупантам доступ к мировым финансам.
В Венгрии же назвали "атакой на суверенитет" санкции США против "Газпромбанка".
Отметим, что сегодня стало известно о том, что после санкций США карты "Газпромбанка" не принимают даже дружественные в РФ страны.
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