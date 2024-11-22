Обрезали доступ к мировым финансам: глава НБУ о пакете санкций США против Москвы

Последний пакет санкций США введен против 100 субъектов финансового сектора РФ. Среди них около 50 российских банков, участники финансовой инфраструктуры, а также чиновники центрального банка.

Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook .

"Это один из самых масштабных санкционных пакетов, введенных США к финансовой сфере РФ, а каждый его пункт является результатом неустанных переговоров украинской команды с санкционной командой США", - написал он.

Пышный обратил внимание, какой банк возглавляет этот список: "Газпромбанк" и его дочерние банки в иностранных юрисдикциях (Швейцария, ЮАР, Гонконг, Кипр, Люксембург). "Именно этот банк является для России одним из основных каналов для расчетов", - отметил глава НБУ.

В санкционном списке десятки финансовых учреждений. "По результатам анализа сегодняшнего пакета можно сказать, что почти все банки из сотни крупнейших по размеру активов финансовых учреждений России уже таргетированы и не имеют доступа к мировой финансовой системе. Уже можем наблюдать релизы отдельных банков из списка об остановке валютных расчетов", - сообщил Пышный. .

Отдельно OFAC отмечает риски вторичных санкций для иностранных финансовых учреждений, которые будут поддерживать корреспондентские отношения с подсанкционными банками. Дополнительно источником риска является участие в системе передачи финансовых сообщений (СПФС – российская альтернатива SWIFT), добавил глава НБУ.