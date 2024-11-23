После санкций США карты "Газпромбанка" не принимают даже дружественные РФ страны

США на днях включили российский "Газпромбанк" в подсанкционный список. Сейчас уже девять стран прекратили обслуживать карты данного банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ .

После введенных санкций девять стран уже прекратили обслуживать карты "Газпромбанка". В частности, от сотрудничества отказались в:

Венгрии,

Вьетнаме,

Германии,

Казахстане,

Катаре,

Турции,

ОАЭ,

Таиланде.

В то же время стало известно, что карты "Газпромбанка" также не работают в Китае. Пока там не получается снять деньги в банкомате ICBC.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, такие страны, как Венгрия и Китай, считались дружественными в Россию.