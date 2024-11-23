После санкций США карты "Газпромбанка" не принимают даже дружественные РФ страны
США на днях включили российский "Газпромбанк" в подсанкционный список. Сейчас уже девять стран прекратили обслуживать карты данного банка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
После введенных санкций девять стран уже прекратили обслуживать карты "Газпромбанка". В частности, от сотрудничества отказались в:
- Венгрии,
- Вьетнаме,
- Германии,
- Казахстане,
- Катаре,
- Турции,
- ОАЭ,
- Таиланде.
В то же время стало известно, что карты "Газпромбанка" также не работают в Китае. Пока там не получается снять деньги в банкомате ICBC.
Отметим, что с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, такие страны, как Венгрия и Китай, считались дружественными в Россию.
Напомним, что в четверг, 21 ноября, США расширили санкционный список в отношении Российской Федерации. В этот раз туда вошли "Газпромбанк", "БКС-банк", "Центрокредит" и еще около 40 учреждений.
В частности глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что пакет санкций США против Москвы обрезал оккупантам доступ к мировым финансам.
В Венгрии назвали "атакой на суверенитет" санкции США против "Газпромбанка".
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