В Венгрии назвали "атакой на суверенитет" санкции США против "Газпромбанка"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что санкции США против "Газпромбанка" ставят под угрозу энергетическую безопасность некоторых стран Центральной Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, такое решение США якобы является "нападением на наш (Венгрии - ред.) суверенитет". Именно поэтому Венгрия "рассматривает ситуацию с министрами энергетики Турции, Азербайджана, Болгарии и Сербии".

"Венгрия благодарна Турции, Болгарии и Сербии за обеспечение очень безопасного, очень надежного и очень стабильного транзита (газа – ред.)", - заявил Сийярто.

Следует напомнить, что Венгрия, Словакия, Австрия и ряд других стран ЕС все еще зависят от поставок российского газа. Для того чтобы оплачивать эти поставки они страны и использовали подсанкционный "Газпромбанк".

По данным Bloomberg, если РФ прекратит поставки газа в Европу, это может увеличить конкуренцию за глобальные поставки и привести к росту цен на голубое топливо, которое ударит по европейцам.