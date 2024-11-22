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В Венгрии назвали "атакой на суверенитет" санкции США против "Газпромбанка"

Пятница 22 ноября 2024 21:20
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В Венгрии назвали "атакой на суверенитет" санкции США против "Газпромбанка" Фото: Петер Сийярто (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что санкции США против "Газпромбанка" ставят под угрозу энергетическую безопасность некоторых стран Центральной Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, такое решение США якобы является "нападением на наш (Венгрии - ред.) суверенитет". Именно поэтому Венгрия "рассматривает ситуацию с министрами энергетики Турции, Азербайджана, Болгарии и Сербии".

"Венгрия благодарна Турции, Болгарии и Сербии за обеспечение очень безопасного, очень надежного и очень стабильного транзита (газа – ред.)", - заявил Сийярто.

Следует напомнить, что Венгрия, Словакия, Австрия и ряд других стран ЕС все еще зависят от поставок российского газа. Для того чтобы оплачивать эти поставки они страны и использовали подсанкционный "Газпромбанк".

По данным Bloomberg, если РФ прекратит поставки газа в Европу, это может увеличить конкуренцию за глобальные поставки и привести к росту цен на голубое топливо, которое ударит по европейцам.

Что известно о "Газпромбанке"

Недавно мы писали о том, что администрация президента США Джо Байдена рассматривала возможность внесения "Газпромбанка" в санкционный список.

Также сообщалось, что на фоне ситуации с "Газпромом" газ в Европе подорожал, фьючерсы на газ достигли самого высокого уровня за год.

А канцлер Австрии Карл Нехаммер прокомментировал решение "Газпрома" и заявил, что страна не подвергнется шантажу.

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