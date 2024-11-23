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ОП про санкції проти "Газпромбанку": голові Центрбанку РФ тепер погано спиться

Україна, Субота 23 листопада 2024 21:34
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ОП про санкції проти "Газпромбанку": голові Центрбанку РФ тепер погано спиться Фото: У Зеленського відреагували на санкції щодо "Центробанку" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Фінансова система РФ відчує великий шок. Це все наслідки нещодавніх санкцій проти "Газпромбанку" Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка під час телемарафону.

Власюк зазначив, що під санкції потрапив не лише головний офіс "Газпромбанку", а й 7 чи 8 філіалів в інших країнах, які використовувались для транскордонних платежів.

"Я думаю, дуже швидко фінансова система РФ відчує великий шок і дисбаланс через те, що вибили великий шматок", - зауважив Власюк.

Він зауважив, що швидко і повністю перевести платежі на інші траси росіянам не вдасться. Натомість їм доведеться впихувати все в невеличкі банки.

"Це все буде сповільнювати, а щось - унеможливлювати. Та наближати ідеальний шторм для всієї російської фінансової системи. Тому, я думаю, пані Ельвіра (Голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна, - ред.) спить погано останні декілька днів", - заявив Власюк.

Нагадаємо, що в четвер, 21 листопада, США розширили санкційний список щодо Російської Федерації. Цього разу туди ввійшли "Газпромбанк", "БКС-банк", "Центрокредит" та ще близько 40 установ.

Зокрема голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що пакет санкцій США проти Москви обрізав окупантам доступ до світових фінансів.

Натомість в Угорщині назвали "атакою на суверенітет" санкції США проти "Газпромбанку".

Зауважимо, що сьогодні стало відомо про те, що після санкцій США картки "Газпромбанку" не приймають навіть дружні до РФ країни.

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Газпром Центробанк Російська Федерація
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