В ОП рассказали, как соглашение о недрах повлияет на планы Трампа по переговорам по Украине

"Здесь есть политические, геополитические мотивы, и будут экономические. Если вы имеете стратегическое партнерское соглашение, и у вас здесь есть какие-то активы или есть какие-то доходности, вы же не будете эту территорию отдавать прямому конкуренту, если мы говорим о соответствующих отраслевых направлениях, редкоземельных металлах. Вы же будете защищать свои активы, которые будут вам что-то приносить", - рассказал Подоляк.

По словам советника, Трамп останется в переговорном процессе по завершению войны в Украине еще и потому, что это важно для него как лидера.

"Трампу невозможно выйти, он гораздо больший игрок, чем Россия. И он хочет наоборот закрепить за собой позицию доминирующего игрока в глобальном политическом процессе", - отметил чиновник.

Сотрудничество Украины и США

Подоляк добавил, что Украина готова на коммерциализацию определенных отношений с США, и это выгодно не только Трампу, но и Соединенным Штатам в целом.

"И опять же, это выгодно не только самому Трампу с политической точки зрения, это выгодно многим производителям даже того же оружия в США. Понятно, не хотите отдавать даром, это понятно, но покупать у вас оружие нужно, мы будем. Потому что это оружие сегодня в самой большой войне определенным образом влияет на распределение влияний на глобальном рынке оружия", - отметил Подоляк.

Советник руководителя ОП отметил, что надо рационально подходить к сотрудничеству с Соединенными Штатами и настаивать на том, что надо именно Украине, но партнерские отношения с США она будет иметь однозначно.