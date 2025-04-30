В ОП розповіли, як угода про надра вплине на плани Трампа щодо переговорів по Україні

"Тут є політичні, геополітичні мотиви, і будуть економічні. Якщо ви маєте стратегічну партнерську угоду, і у вас тут є якісь активи чи є якісь доходності, ви ж не будете цю територію віддавати прямому конкуренту, якщо ми говоримо про відповідні галузеві напрямки, рідкісноземельні метали. Ви ж будете захищати свої активи, які будуть вам щось приносити", - розповів Подоляк.

За словами радника, Трамп залишиться у переговорному процесі щодо завершення війни в Україні ще й тому, що це важливо для нього як лідера.

"Трампу неможливо вийти, він набагато більший гравець, ніж Росія. І він хоче навпаки закріпити за собою позицію домінуючого гравця в глобальному політичному процесі", - зазначив посадовець.

Співпраця Україна та США

Подоляк додав, що Україна готова на комерціалізацію певних відносин зі США, і це вигідно не лише Трампу, а й Сполученим Штатам в цілому.

"І знову ж таки, це вигідно не тільки самому Трампу з політичної точки зору, це вигідно багатьом виробникам навіть тої ж зброї в США. Зрозуміло, не хочете віддавати задарма, це зрозуміло, але купувати у вас зброю потрібно, ми будемо. Тому що ця зброя сьогодні в найбільшій війні певним чином впливає на розподіл впливів на глобальному ринку зброї", - зазначив Подоляк.

Радник керівника ОП наголосив, що треба раціонально підходити до співпраці зі Сполученими Штатами і наполягати на тому, що треба саме Україні, але партнерські відносини зі США вона матиме однозначно.