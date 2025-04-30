В ОП розповіли, як угода про надра вплине на плани Трампа щодо переговорів по Україні

Угода про корисні копалини між США та Україною змусить американського президента Дональда Трампа змінити свої плани щодо України. Навряд він залишить переговори щодо завершення війни після її підписання.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
"Тут є політичні, геополітичні мотиви, і будуть економічні. Якщо ви маєте стратегічну партнерську угоду, і у вас тут є якісь активи чи є якісь доходності, ви ж не будете цю територію віддавати прямому конкуренту, якщо ми говоримо про відповідні галузеві напрямки, рідкісноземельні метали. Ви ж будете захищати свої активи, які будуть вам щось приносити", - розповів Подоляк.
За словами радника, Трамп залишиться у переговорному процесі щодо завершення війни в Україні ще й тому, що це важливо для нього як лідера.
"Трампу неможливо вийти, він набагато більший гравець, ніж Росія. І він хоче навпаки закріпити за собою позицію домінуючого гравця в глобальному політичному процесі", - зазначив посадовець.
Подоляк додав, що Україна готова на комерціалізацію певних відносин зі США, і це вигідно не лише Трампу, а й Сполученим Штатам в цілому.
"І знову ж таки, це вигідно не тільки самому Трампу з політичної точки зору, це вигідно багатьом виробникам навіть тої ж зброї в США. Зрозуміло, не хочете віддавати задарма, це зрозуміло, але купувати у вас зброю потрібно, ми будемо. Тому що ця зброя сьогодні в найбільшій війні певним чином впливає на розподіл впливів на глобальному ринку зброї", - зазначив Подоляк.
Радник керівника ОП наголосив, що треба раціонально підходити до співпраці зі Сполученими Штатами і наполягати на тому, що треба саме Україні, але партнерські відносини зі США вона матиме однозначно.
Нагадаємо, ще у лютому Україна та США почали обговорення угоди про рідкісноземельні метали. Відтоді обидві сторони розробляли умови, які підійдуть як Києву, так і Вашингтону.
У березні США передали Україні новий проєкт угоди. Сторони вже провели кілька технічних онлайн-зустрічей, на яких обговорювали умови співпраці.
На початку квітня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ вже сформулював свою позицію щодо угоди та готує делегацію для переговорів у Вашингтоні.
За даними джерел РБК-України, Україна та США вже сьогодні, 30 квітня, можуть підписати угоду про рідкісноземельні метали. Перший віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко наразі перебуває у Вашингтоні.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що угода про надра між Україною та США буде підписана найближчої доби.
Додамо, що нещодавно держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучні Штати можуть вийти з мирного процесу, якщо найближчим часом не з’явиться шансів на швидку угоду між Україною та Росією.
Пізніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що США справді можуть припинити участь у переговорах, якщо одна зі сторін чинитиме перешкоди миру.
А вчора Державний департамент США попередив, що припинить своє посередництво у переговорах щодо завершення війни в Україні, якщо не буде досягнуто суттєвого прогресу.
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