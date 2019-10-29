ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики продовжують порушувати перемир'я на ділянці розведення сил

Новини » Політика    29.10.2019 - 10:45
Бойовики продовжують порушувати перемир'я на ділянці розведення сил
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

У СЦКК заявили, що бойовики п'ять разів здійснили обстріл позицій ООС в Золотому

Українська сторона спільного центру з контролю і координації (СЦКК) на Донбасі повідомила про порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків в Золотому-4. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Повідомляється, що бойовики, заявляючи про готовність провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2, вчора здійснили п'ять обстрілів з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів і стрілецької зброї в 5-кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4).

В ООС відзначили, що незважаючи на готовність Збройних сил України провести розведення сил і засобів №2 окупанти демонструють своє небажання дотримуватися мінських домовленостей та взятих на себе зобов'язання.

Також наголошується, що українська сторона вжила всіх необхідних заходів, і відведення сил і засобів не послабить оборонні можливості українських підрозділів в Золотому.

Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 29 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі 28 жовтня 16 разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Бойовики посилили обстріли на Донбасі На Донбасі бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню
Новини України ДонбасЗолотое
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся