Бойовики продовжують порушувати перемир'я на ділянці розведення сил

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

У СЦКК заявили, що бойовики п'ять разів здійснили обстріл позицій ООС в Золотому

Українська сторона спільного центру з контролю і координації (СЦКК) на Донбасі повідомила про порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків в Золотому-4. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Повідомляється, що бойовики, заявляючи про готовність провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2, вчора здійснили п'ять обстрілів з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів і стрілецької зброї в 5-кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4).

В ООС відзначили, що незважаючи на готовність Збройних сил України провести розведення сил і засобів №2 окупанти демонструють своє небажання дотримуватися мінських домовленостей та взятих на себе зобов'язання.

Також наголошується, що українська сторона вжила всіх необхідних заходів, і відведення сил і засобів не послабить оборонні можливості українських підрозділів в Золотому.

Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування... Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 29 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі 28 жовтня 16 разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.