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Добровольці знаходяться в Золотому зі зброєю нелегально, - ООС

Новини » Суспільство    26.10.2019 - 17:20
Добровольці знаходяться в Золотому зі зброєю нелегально, - ООС
Фото: Зеленський відвідав добровольців у Золотому (Facebook/Sashulya Lisova)

Добровольці, з якими спілкувався Зеленський, не є представниками силових відомств або ЗСУ

Добровольці, з якими спілкувався президент Володимир Зеленський в Золотому Луганської області, знаходяться в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) зі зброєю нелегально. Про це повідомляє прес-центр ООС.

У прес-центрі нагадали, що Зеленський, перебуваючи у населеному пункті Золоте, сьогодні поспілкувався з людьми у військовій формі. Ці люди перебували в приватному будинку і представилися добровольцями. Проте, повідомляють в ООС, вони не є представниками силових відомств або Збройних сил України (ЗСУ), уповноважених перебувати і діяти в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Крім того, у законі про ООС чітко визначаються категорії, які можуть перебувати в районі ООС зі зброєю. Зокрема, люди, які спілкувалися Зеленським, не відносяться ні до однієї з наступних категорій і знаходяться в Золотому зі зброєю нелегально, порушуючи зазначений закон, чому надається належна правова оцінка.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Зеленський прибув на позиції українських добровольців в районі населеного пункту Золоте, де має відбутися розведення сил і засобів.

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