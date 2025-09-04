В ООН отреагировали на российский удар по миссии по разминированию возле Чернигова

В Организации Объединенных Наций (ООН) шокированы российским ударом по гуманитарной миссии по разминированию в окрестностях Чернигова днем 4 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гуманитарного координатора в Украине Матиаса Шмале.

"Я шокирован трагической новостью о том, что двое наших коллег из Датского совета по делам беженцев погибли, и еще восемь были ранены при исполнении своих обязанностей в результате сегодняшнего удара Вооруженных сил РФ в Черниговской области", - отметил Шмале.

Он отметил, что его коллеги посвятили свою жизнь помощи людям в Украине, которые страдают от сокрушительных последствий войны и часто сами подвергаются опасности.

Только в этом году еще до сегодняшнего удара в Украине уже погибли по меньшей мере четверо гуманитарных работников и еще 34 получили ранения.

"Мирные жители и те, кто им помогает, должны быть защищены в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Они никогда не должны становиться мишенью", - подчеркнул гуманитарный координатор.