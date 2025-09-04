Ракетный удар по Чернигову: количество пострадавших возросло до пяти
Количество пострадавших в результате ракетного удара по окрестностям Чернигова 4 сентября возросло до пяти человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.
По его словам, сейчас известно о двух погибших и пяти раненых из-за российского ракетного удара по Киселевской общине.
Это работники гуманитарной миссии по разминированию "Датский совет по делам беженцев". Раненые получают всю необходимую помощь в медицинских учреждениях.
По словам Чауса, на месте происшествия работают правоохранители, документируя последствия удара.
"Еще один акт бессмысленного террора от РФ - нападение на тех, кто помогает преодолевать последствия войны", - подчеркнул глава ОВА.
Фото: последствия ракетного удара (t.me/chernigivskaODA)
Ракетный удар по Чернигову
Напомним, сегодня, 4 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по блокпосту на въезде в населенный пункт Новоселовка из Чернигова.
По информации главы МВА, россияне ударили по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию, которые выполняли работы по очистке территории от мин и других взрывоопасных предметов.
Ранее глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщал, что в результате российского удара погибли два человека, еще трое - ранены. Однако позже количество пострадавших возросло.
Он уточнил, что это был прицельный удар по работникам гуманитарной миссии по разминированию "Датский совет по делам беженцев". Ракета атаковала Киселевскую общину, находящуюся под Черниговом.