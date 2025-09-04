ua en ru
Чт, 04 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Ракетный удар по Чернигову: количество пострадавших возросло до пяти

Чернигов, Четверг 04 сентября 2025 20:26
UA EN RU
Ракетный удар по Чернигову: количество пострадавших возросло до пяти Фото: количество раненых в результате ракетного удара по окрестностям Чернигова возросло (t.me/chernigivskaODA)
Автор: Татьяна Степанова

Количество пострадавших в результате ракетного удара по окрестностям Чернигова 4 сентября возросло до пяти человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

По его словам, сейчас известно о двух погибших и пяти раненых из-за российского ракетного удара по Киселевской общине.

Это работники гуманитарной миссии по разминированию "Датский совет по делам беженцев". Раненые получают всю необходимую помощь в медицинских учреждениях.

По словам Чауса, на месте происшествия работают правоохранители, документируя последствия удара.

"Еще один акт бессмысленного террора от РФ - нападение на тех, кто помогает преодолевать последствия войны", - подчеркнул глава ОВА.

Фото: последствия ракетного удара (t.me/chernigivskaODA)

Ракетный удар по Чернигову

Напомним, сегодня, 4 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по блокпосту на въезде в населенный пункт Новоселовка из Чернигова.

По информации главы МВА, россияне ударили по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию, которые выполняли работы по очистке территории от мин и других взрывоопасных предметов.

Ранее глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщал, что в результате российского удара погибли два человека, еще трое - ранены. Однако позже количество пострадавших возросло.

Он уточнил, что это был прицельный удар по работникам гуманитарной миссии по разминированию "Датский совет по делам беженцев". Ракета атаковала Киселевскую общину, находящуюся под Черниговом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернигов Война в Украине Ракетный удар Ракетная атака
Новости
В России цинично оправдались за удар по миссии разминирования возле Чернигова
В России цинично оправдались за удар по миссии разминирования возле Чернигова
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России