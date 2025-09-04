ua en ru
В ООН відреагували на російський удар по місії з розмінування біля Чернігова

Четвер 04 вересня 2025 22:52
UA EN RU
В ООН відреагували на російський удар по місії з розмінування біля Чернігова Фото: гуманітарний координатор в Україні Матіас Шмале (ukraine.un.org)
Автор: Тетяна Степанова

В Організації Об'єднаних Націй (ООН) шоковані російським ударом по гуманітарній місії з розмінування на околицях Чернігова вдень 4 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гуманітарного координатора в Україні Матіаса Шмале.

"Я шокований трагічною новиною про те, що двоє наших колег із Данської ради у справах біженців загинули, і ще восьмеро були поранені під час виконання своїх обов’язків унаслідок сьогоднішнього удару Збройних сил РФ у Чернігівській області", - зазначив Шмале.

Він зазначив, що його колеги присвятили своє життя допомозі людям в Україні, які потерпають від нищівних наслідків війни й часто самі наражаючись на небезпеку.

Лише цього року ще до сьогоднішнього удару в Україні вже загинуло щонайменше четверо гуманітарних працівників і ще 34 зазнали поранень.

"Мирні мешканці та ті, хто їм допомагає, мають бути захищені відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Вони ніколи не повинні ставати мішенню", - наголосив гуманітарний координатор.

Ракетний удар по Чернігову

Нагадаємо, сьогодні, 4 вересня, російські війська завдали ракетного удару по блокпосту на в’їзді до населеного пункту Новоселівка з Чернігова.

За інформацією глави МВА, росіяни вдарили по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які виконували роботи з очищення території від мін та інших вибухонебезпечних предметів.

Глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус уточнив, що це був прицільний удар по працівниках гуманітарної місії з розмінування "Данська рада у справах біженців". Ракета атакувала Киселівську громаду, що знаходиться під Черніговом.

Наразі відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених внаслідок ворожого удару.

