В ООН відреагували на російський удар по місії з розмінування біля Чернігова

В Організації Об'єднаних Націй (ООН) шоковані російським ударом по гуманітарній місії з розмінування на околицях Чернігова вдень 4 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гуманітарного координатора в Україні Матіаса Шмале.

"Я шокований трагічною новиною про те, що двоє наших колег із Данської ради у справах біженців загинули, і ще восьмеро були поранені під час виконання своїх обов’язків унаслідок сьогоднішнього удару Збройних сил РФ у Чернігівській області", - зазначив Шмале.

Він зазначив, що його колеги присвятили своє життя допомозі людям в Україні, які потерпають від нищівних наслідків війни й часто самі наражаючись на небезпеку.

Лише цього року ще до сьогоднішнього удару в Україні вже загинуло щонайменше четверо гуманітарних працівників і ще 34 зазнали поранень.

"Мирні мешканці та ті, хто їм допомагає, мають бути захищені відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Вони ніколи не повинні ставати мішенню", - наголосив гуманітарний координатор.