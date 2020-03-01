В ООН привітали підписання мирної угоди між США та талібами

Фото: Антоніу Гутерріш (kmu.gov.ua)

В ООН назвали підписання мирної угоди важливим етапом

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш привітав підписання мирної угоди між Сполученими Штатами Америки (США) та радикальним рухом "Талібан". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами Гутерріша, підписання мирної угоди між США та талібами є важливим етапом для відновлення безпеки в Афганістані, тому сторони повинні дотриматися домовленостей.

Він додав, що ООН готова надати всю необхідну підтримку Афганістану.

Нагадаємо, у суботу, 29 лютого, у Катарі було підписано мирну угоду між США та радикальним рухом "Талібан". Лідер "Талібану" пообіцяв, що рух буде дотримуватися домовленостей і закликав до розвитку в Афганістані системи управління, що відповідатиме нормам ісламу.

Крім того, в рамках мирної угоди США повинні вивести американських військових з Афганістану. Повне виведення американського військового контингенту з території Афганістану відбудеться через 14 місяців. Протягом 135 днів Вашингтон має скоротити чисельність військ в Афганістані до 8600 солдатів.

Також РБК-Україна писало, що уряд Афганістану має намір здійснити обмін полоненими з радикальним рухом "Талібан". До 5 березня мають бути звільнені близько 5 тисяч полонених талібів і 1 тисяча ув'язнених солдатів афганських Збройних сил.