В ООН приветствовали подписание мирного соглашения между США и талибами

Фото: Антониу Гутерриш (kmu.gov.ua)

В ООН назвали подписание мирного соглашения важным этапом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поприветствовал подписание мирного соглашения между Соединенными Штатами Америки (США) и радикальным движением "Талибан". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам Гутерриша, подписание мирного соглашения между США и талибами является важным этапом для восстановления безопасности в Афганистане, поэтому стороны должны придерживаться договоренностей.

Он добавил, что ООН готова оказать всю необходимую поддержку Афганистану.

Напомним, в субботу, 29 февраля, в Катаре было подписано мирное соглашение между США и радикальным движением "Талибан". Лидер "Талибана" пообещал, что движение будет придерживаться договоренностей и призвал к развитию в Афганистане системы управления, соответствующей нормам ислама.

Кроме того, в рамках мирного соглашения США должны вывести американских военных из Афганистана. Полный вывод американского военного контингента с территории Афганистана состоится через 14 месяцев. В течение 135 дней Вашингтон должен сократить численность войск в Афганистане до 8600 солдат.

Также РБК-Украина писало, что правительство Афганистана намерено осуществить обмен пленными с радикальным движением "Талибан". До 5 марта должны быть освобождены около 5 тысяч пленных талибов и 1 тысяча заключенных солдат афганских Вооруженных сил.