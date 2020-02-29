Трамп має намір незабаром особисто зустрітися з лідерами талібів

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Сьогодні США і таліби підписали угоду про перемир'я

Президент США Дональд Трамп після укладення мирної угоди планує найближчим часом особисто зустрітися з лідерами руху "Талібан". Про це він заявив в суботу на прес-конференції в Білому домі.

"Я особисто буду зустрічатися з лідерами" Талібану "в не надто далекому майбутньому", - сказав Трамп, додавши, що США будуть готові повернути війська до Афганістану, якщо мирну угоду з радикальним рухом "Талібан" не реалізується.

Нагадаємо, сьогодні Сполучені Штати Америки оголосили про повне виведення американських військових з Афганістану. Повне виведення американського військового контингенту з території Афганістану відбудеться через 14 місяців. Протягом 135 днів після підписання мирної угоди з "Талібаном", Сполучені Штати скоротять чисельність військ в Афганістані до 8600 солдатів.

Крім того, в угоді йдеться, що американські спеціальні підрозділи будуть залишатися в Афганістані під час виведення військ для проведення контртерористичних операцій.

Як відомо, США ввели війська в Афганістан після терактів 11 вересня 2001 року. Рішення було підтримано близькими союзниками США. Офіційно проголошеної метою війни було знищення військової структури "Аль-Каїди" і позбавлення цієї терористичної організації позицій в Афганістані шляхом відсторонення від влади в Кабулі руху "Талібан".