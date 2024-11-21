В ООН назвали удар по Украине новой российской ракетой "тревожным событием"

Обстрел Украины 21 ноября

Напомним, сегодня, 21 ноября, Россия ударила по Украине новом видом оружия. Сначала Воздушные силы ВСУ написали, что оккупанты применили межконтинентальную баллистическую ракету.

Но позже российский диктатор Владимир Путин заявил, что его войска ударили по Днепропетровской области ракетной системой средней дальности "Орешник". Таким образом оккупанты провели ее испытания.

Издание CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника написало, что США заранее предупреждали Украину об угрозе удара экспериментальной российской ракетой.

При этом, как пишет Defense Express, на самом деле оккупанты могли ударить по Украине межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж", а миф с “Орешником” Москва придумала, чтобы запугать Запада.

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