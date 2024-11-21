В ООН назвали удар по Україні новою російською ракетою "тривожною подією"

Обстріл України 21 листопада

Нагадаємо, сьогодні, 21 листопада, Росія вдарила по Україні новим видом зброї. Спочатку Повітряні сили ЗСУ написали, що окупанти застосували міжконтинентальну балістичну ракету.

Але пізніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що його війська вдарили по Дніпропетровській області ракетною системою середньої дальності "Орєшнік". У такий спосіб окупанти провели її випробування.

Видання CNN із посиланням на неназваного американського чиновника написало, що США заздалегідь попереджали Україну про загрозу удару експериментальною російською ракетою.

При цьому, як пише Defense Express, насправді окупанти могли вдарити по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою "Рубіж", а міф із "Орєшніком" Москва придумала, щоб залякати Захід.

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