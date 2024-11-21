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США заранее предупредили Украину о возможности атаки РФ экспериментальной ракетой, - CNN

Четверг 21 ноября 2024 20:30
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США заранее предупредили Украину о возможности атаки РФ экспериментальной ракетой, - CNN Иллюстративное фото: США заранее предупредили Украину о возможности атаки РФ экспериментальной ракетой (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты при ударе по Днепропетровской области сегодня, 21 ноября, использовали экспериментальную баллистическую ракету средней дальности. США заранее предупреждали Украину о возможности атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Издание со ссылкой на неназванного американского чиновника пишет, что США заранее знали о возможности применения Россией такой ракеты и предупредили не только Украину, но и другие страны.

Собеседник CNN полагает, что Россия обладает всего лишь небольшим количеством таких экспериментальных ракет.

По словам неназванного чиновника, Украина выдержала "бесчисленное количество атак" россиян, в том числе ракетами со "значительно более крупными боеголовками", чем у экспериментальной баллистики.

CNN предположило, что американский чиновник имел ввиду ФАБ-1500, которые применяют против Украины российские оккупанты.

Удар "Орешником"

Напомним, сегодня, 21 ноября, Воздушные силы написали о том, что россияне впервые атаковали Украину при помощи межконтинентальной баллистической ракеты.

Позже российский диктатор Владимир Путин заявил, что его страна атаковала Украину "новейшей баллистической системой средней дальности "Орешник".

По словам главы Кремля, так Россия ответила на разрешение США, Британии и Франции для Украины атаковать российскую территорию западными ракетами.

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