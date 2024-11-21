США заранее предупредили Украину о возможности атаки РФ экспериментальной ракетой, - CNN

Российские оккупанты при ударе по Днепропетровской области сегодня, 21 ноября, использовали экспериментальную баллистическую ракету средней дальности. США заранее предупреждали Украину о возможности атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Издание со ссылкой на неназванного американского чиновника пишет, что США заранее знали о возможности применения Россией такой ракеты и предупредили не только Украину, но и другие страны.

Собеседник CNN полагает, что Россия обладает всего лишь небольшим количеством таких экспериментальных ракет.

По словам неназванного чиновника, Украина выдержала "бесчисленное количество атак" россиян, в том числе ракетами со "значительно более крупными боеголовками", чем у экспериментальной баллистики.

CNN предположило, что американский чиновник имел ввиду ФАБ-1500, которые применяют против Украины российские оккупанты.