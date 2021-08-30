ООН про евакуацію з Афганістану: серйозніша криза тільки починається

Із завершенням евакуації з Афганістану країна знаходиться на порозі більш серйозної гуманітарної кризи. З нею зіткнеться все 39-мільйонне населення Афганістану.

Повідомляється, що верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді повторив заклик до того, щоб кордони Афганістану залишалися відкритими, і більша кількість країн розділила гуманітарну відповідальність з Іраном і Пакистаном, які вже прийняли 2,2 млн афганців.

"Повітряні перевезення з Кабула завершаться в лічені дні, і трагедія більше не буде так помітна. Але це все одно буде повсякденною реальністю для мільйонів афганців. Ми не повинні відвертатися. Набагато серйозніша гуманітарна криза тільки починається", - йдеться в заяві Гранді.