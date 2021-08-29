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Аеропорт Кабулу можуть передати під контроль ООН

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Афганістан, Неділя 29 серпня 2021 15:18
Аеропорт Кабулу можуть передати під контроль ООН Фото: ООН може контролювати аеропорт Кабулу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Організація Об'єднаних Націй може продовжити контролювати роботу аеропорту в Кабулі після того, як Афганістан залишать військовослужбовці США. Про відповідну ініціативу заявили уряди Франції та Великобританії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на France24.

Франція та Великобританія виступили з ініціативою зробити хаб для гуманітарних місій під егідою ООН на території аеропорту Кабулу, де сьогодні проходить евакуація місцевих мешканців та громадян інших країн.

"Це вкрай важливо. Це забезпечило б основу для невідкладних дій ООН і дозволило б міжнародній спільноті й кожному в рамках повноважень продовжувати чинити тиск на талібів", - відзначив президент Франції Емманюель Макрон.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що США наразі перебувають на фінальному етапі евакуації з Афганістану.

Також РБК-Україна писало про те, що представники радикального руху "Талібан" запропонували Туреччині взяти під контроль роботу аеропорту в Кабулі.

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ООН Афганистан Кабул
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