Аеропорт Кабулу можуть передати під контроль ООН
Організація Об'єднаних Націй може продовжити контролювати роботу аеропорту в Кабулі після того, як Афганістан залишать військовослужбовці США. Про відповідну ініціативу заявили уряди Франції та Великобританії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на France24.
Франція та Великобританія виступили з ініціативою зробити хаб для гуманітарних місій під егідою ООН на території аеропорту Кабулу, де сьогодні проходить евакуація місцевих мешканців та громадян інших країн.
"Це вкрай важливо. Це забезпечило б основу для невідкладних дій ООН і дозволило б міжнародній спільноті й кожному в рамках повноважень продовжувати чинити тиск на талібів", - відзначив президент Франції Емманюель Макрон.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що США наразі перебувають на фінальному етапі евакуації з Афганістану.
Також РБК-Україна писало про те, що представники радикального руху "Талібан" запропонували Туреччині взяти під контроль роботу аеропорту в Кабулі.