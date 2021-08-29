Безпеку аеропорту Кабула забезпечать союзники США, - Блінкен

Держсекретар зазначив, що в суботу високопоставлений представник талібів у виступі по телебаченню і радіо запевнив, що афганцям буде гарантована свобода пересування після 31 серпня.

"У регіоні є низка країн, з якими ми дуже тісно співпрацюємо. Вони зосереджені на тому, як забезпечити, щоб аеропорт залишався відкритим або знову відкрився після нашого відходу, гарантувати прибуття і відліт рейсів, - дотримуватися належної безпеки. Ми провели велику технічну роботу над тим, що буде потрібно для підтримки роботи аеропорту. Ми поділилися цим з тими країнами, і у нас буде план подальших дій", - заявив Блінкен.