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Таліби відмовилися від створення зони безпеки в Афганістані

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Афганістан , Понеділок 30 серпня 2021 03:47
Таліби відмовилися від створення зони безпеки в Афганістані Фото: союзники США контролюватимуть аеропорт Кабула (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Угруповання "Талібан" відхилило пропозицію Британії та Франції про створення в Афганістані зони безпеки для афганців, які не встигли евакуюватися. Представник талібів стверджує, що в цьому нема потреби, тому що будь-який охочий зможе виїхати за кордон.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на радіостанцію France Inter.

Він заявляє, що, "як і в будь-якій іншій країні", виїжджаючим з Афганістану будуть потрібні паспорт і віза.

"У цьому нема потреби. Афганістан незалежна країна. Чи можна створити таку зону у Франції або Великобританії? Після 31 Серпня кожен афганець зможе виїжджати за кордон, якщо він цього забажає", - сказав представник катарського політичного офісу "Талібану" Мохаммад Сохаїл Шахін.

Напередодні Емманюель Макрон повідомив, що Франція і Великобританія запропонують на засіданні Раді Безпеки ООН 30 серпня ухвалити резолюцію про створення зони безпеки. Країни хочуть, щоб контроль за нею залишався у ООН. Передбачається, що в цій зоні зможуть сховатися афганці, які не встигли полетіти з Афганістану після зміни влади.

30 серпня також держсекретар США Ентоні Блінкен обговорить з представниками кількох країн координацію щодо Афганістану. У консультаціях візьмуть участь представники Канади, Франції, Німеччини, Італії, Великобританії

Нагадаємо, раніше Блінкен заявив, що за безпеку аеропорту Кабула після виведення американських військ з Афганістану відповідатимуть союзники.

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Афганистан Кабул
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