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ООН об эвакуации из Афганистана: более серьезный кризис только начинается

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Кабул, Понедельник 30 августа 2021 13:42
ООН об эвакуации из Афганистана: более серьезный кризис только начинается Фото: верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

С завершением эвакуации из Афганистана страна находится на пороге более серьезного гуманитарного кризиса. С ним столкнется все 39-миллионное население Афганистана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди повторил призыв к тому, чтобы границы Афганистана оставались открытыми, и большее количество стран разделило гуманитарную ответственность с Ираном и Пакистаном, которые уже приняли 2,2 млн афганцев.

"Воздушные перевозки из Кабула завершатся в считанные дни, и разворачивающаяся трагедия больше не будет так заметна. Но это по-прежнему будет повседневной реальностью для миллионов афганцев. Мы не должны отворачиваться. Гораздо более серьезный гуманитарный кризис только начинается", - говорится в заявлении Гранди.

Напомним, ранее стало известно, что аэропорт Кабула могут передать под контроль ООН.

Также сообщалось, что "Талибан" отклонил предложение Британии и Франции о создании зоны безопасности для афганцев, которые не успели эвакуироваться.

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