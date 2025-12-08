В онлайн были переведены 95% всех услуг ТЦК, - Федоров

Он отметил, что в последние месяцы ТЦК показывают процесс мобилизации достаточно эффективнее, чем то, что было до этого.

"95% всех услуг были переведены в онлайн или на базе ЦПАУ. Продлен почти миллион отсрочек онлайн и разгрузка наших ТЦК позволила сфокусироваться больше на процессе мобилизации", - отметил Федоров.

Министр добавил, что внедрение SAP и понимание, где находится то или иное оружие, когда будет поставка - это о возможности принятия решений в режиме реального времени. По его словам, это даст понимание, на каком уровне находится обеспечение.

Федоров рассказал, что внедрение "импульса" и "имущества" - это о понимании, как управлять самым главным ресурсами, которые есть на сегодняшний момент.

"От того, как работать с людьми, заканчивая то, а насколько ты используешь то или иное имущество для эффективности", - пояснил он.