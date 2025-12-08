RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В онлайн были переведены 95% всех услуг ТЦК, - Федоров

Фото: министр цифровой трансформации Михаил Федоров (facebook.com mykhailofedorov.com.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

По состоянию на сейчас 95% всех услуг территориальных центров комплектования (ТЦК) переведены в онлайн. Это позволило разгрузить их для фокусировки на процессе мобилизации.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров на полях Defence Digital Forum.

Он отметил, что в последние месяцы ТЦК показывают процесс мобилизации достаточно эффективнее, чем то, что было до этого.

"95% всех услуг были переведены в онлайн или на базе ЦПАУ. Продлен почти миллион отсрочек онлайн и разгрузка наших ТЦК позволила сфокусироваться больше на процессе мобилизации", - отметил Федоров.

Министр добавил, что внедрение SAP и понимание, где находится то или иное оружие, когда будет поставка - это о возможности принятия решений в режиме реального времени. По его словам, это даст понимание, на каком уровне находится обеспечение.

Федоров рассказал, что внедрение "импульса" и "имущества" - это о понимании, как управлять самым главным ресурсами, которые есть на сегодняшний момент.

"От того, как работать с людьми, заканчивая то, а насколько ты используешь то или иное имущество для эффективности", - пояснил он.

 

Напомним, по словам украинского лидера Владимира Зеленского, все боевые бригады ВСУ каждый месяц гарантированно будут получать пополнение. Во время Ставки верховного главнокомандующего был утвержден новый подход к распределению мобилизованных.

Отметим, в Нацгвардии рассказали о новом механизме отбора новобранцев в войска. В частности, Генштаб каждый месяц будет распределять по 50 или 100 военных по боевым бригадам в зависимости от их расположения на передовой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил ФедоровТЦКМобилизация в Украине