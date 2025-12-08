В онлайн були переведені 95% всіх послуг ТЦК, - Федоров

Станом на зараз 95% всіх послуг територіальних центрів комплектування (ТЦК) переведені в онлайн. Це дозволило розвантажити їх для фокусування на процесі мобілізації.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив віцепремʼєр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на полях Defence Digital Forum.
Він наголосив, що в останні місяці ТЦК показують процес мобілізації достатньо ефективніше, ніж те, що було до цього.
"95% всіх послуг були переведені в онлайн або на базі ЦНАПів. Продовжено майже мільйон відстрочок онлайн і розвантаження наших ТЦК дозволило сфокусуватися більше на процесі мобілізації", - зазначив Федоров.
Міністр додав, що впровадження SAP і розуміння, де знаходиться та чи інша зброя, коли буде постачання - це про можливість прийняття рішень в режимі реального часу. За його словами, це дасть розуміння, на якому рівні знаходиться забезпечення.
Федоров розповів, що впровадження "імпульсу" і "майна" - це про розуміння, як керувати найголовнішим ресурсами, які є на сьогоднішній момент.
"Від того, як працювати з людьми, закінчуючи те, а наскільки ти використовуєш те чи інше майно для ефективності", - пояснив він.
Нагадаємо, за словами українського лідера Володимира Зеленського, всі бойові бригади ЗСУ кожного місяця гарантовано отримуватимуть поповнення. Під час Ставки верховного головнокомандувача було затверджено новий підхід до розподілу мобілізованих.
Зазначимо, у Нацгвардії розповіли про новий механізм добору новобранців до війська. Зокрема, Генштаб кожного місяця розподілятиме по 50 або 100 військових по бойових бригадах залежно від їхнього розташування на передовій.