ua en ru
Пн, 08 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В онлайн были переведены 95% всех услуг ТЦК, - Федоров

Украина, Понедельник 08 декабря 2025 19:00
UA EN RU
В онлайн были переведены 95% всех услуг ТЦК, - Федоров Фото: министр цифровой трансформации Михаил Федоров (facebook.com mykhailofedorov.com.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

По состоянию на сейчас 95% всех услуг территориальных центров комплектования (ТЦК) переведены в онлайн. Это позволило разгрузить их для фокусировки на процессе мобилизации.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров на полях Defence Digital Forum.

Он отметил, что в последние месяцы ТЦК показывают процесс мобилизации достаточно эффективнее, чем то, что было до этого.

"95% всех услуг были переведены в онлайн или на базе ЦПАУ. Продлен почти миллион отсрочек онлайн и разгрузка наших ТЦК позволила сфокусироваться больше на процессе мобилизации", - отметил Федоров.

Министр добавил, что внедрение SAP и понимание, где находится то или иное оружие, когда будет поставка - это о возможности принятия решений в режиме реального времени. По его словам, это даст понимание, на каком уровне находится обеспечение.

Федоров рассказал, что внедрение "импульса" и "имущества" - это о понимании, как управлять самым главным ресурсами, которые есть на сегодняшний момент.

"От того, как работать с людьми, заканчивая то, а насколько ты используешь то или иное имущество для эффективности", - пояснил он.

Напомним, по словам украинского лидера Владимира Зеленского, все боевые бригады ВСУ каждый месяц гарантированно будут получать пополнение. Во время Ставки верховного главнокомандующего был утвержден новый подход к распределению мобилизованных.

Отметим, в Нацгвардии рассказали о новом механизме отбора новобранцев в войска. В частности, Генштаб каждый месяц будет распределять по 50 или 100 военных по боевым бригадам в зависимости от их расположения на передовой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Федоров ТЦК Мобилизация в Украине
Новости
Германия скептична к отдельным пунктам мирного плана США по Украине, - Мерц
Германия скептична к отдельным пунктам мирного плана США по Украине, - Мерц
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте