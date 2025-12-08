В онлайн були переведені 95% всіх послуг ТЦК, - Федоров

Станом на зараз 95% всіх послуг територіальних центрів комплектування (ТЦК) переведені в онлайн. Це дозволило розвантажити їх для фокусування на процесі мобілізації.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив віцепремʼєр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на полях Defence Digital Forum.

Він наголосив, що в останні місяці ТЦК показують процес мобілізації достатньо ефективніше, ніж те, що було до цього.

"95% всіх послуг були переведені в онлайн або на базі ЦНАПів. Продовжено майже мільйон відстрочок онлайн і розвантаження наших ТЦК дозволило сфокусуватися більше на процесі мобілізації", - зазначив Федоров.

Міністр додав, що впровадження SAP і розуміння, де знаходиться та чи інша зброя, коли буде постачання - це про можливість прийняття рішень в режимі реального часу. За його словами, це дасть розуміння, на якому рівні знаходиться забезпечення.

Федоров розповів, що впровадження "імпульсу" і "майна" - це про розуміння, як керувати найголовнішим ресурсами, які є на сьогоднішній момент.

"Від того, як працювати з людьми, закінчуючи те, а наскільки ти використовуєш те чи інше майно для ефективності", - пояснив він.