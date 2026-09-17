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One UI 9 вышла для Galaxy S26: Samsung запустила большое обновление флагманов

14:16 17.09.2026 Чт
3 мин
aimg Ольга Завада
One UI 9 вышла для Galaxy S26: Samsung запустила большое обновление флагманов Флагманы Galaxy S26 получили One UI 9 (фото: Pexels)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

One UI 9 начала выходить на флагманские смартфоны Samsung - после Galaxy Fold 8 и Flip 8 обновление досталось Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Samsung Newsroom.

Новые инструменты для съемки и кастомизации

Среди ключевых новшеств для работы с мультимедиа и системой появилась функция My FanCam, которая автоматически отслеживает выбранного человека во время видеосъемки и удерживает его в центре кадра вне зависимости от интенсивности движения.

Это позволяет создавать готовые ролики для соцсетей без продолжительного ручного монтажа.

Кроме того, ежедневный дайджест Now Brief получил поддержку генеративных карт - это позволяет настроить отображение актуальной информации о здоровье, погоде или видеоконтенте.

Изменения коснулись и технической поддержки устройств: непосредственно в меню "Настройки" появился раздел Warranty and Care .

Теперь пользователи могут проверить срок действия гарантии на подключенные гаджеты, провести самодиагностику, узнать ориентировочную стоимость ремонта или записаться на визит в сервисный центр Samsung Care+.

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Контекстная помощь, более точный скан и обновленные приложения

Разработчики существенно упростили ежедневные сценарии использования благодаря контекстным подсказкам Now Nudge, которые предлагают нужные действия в зависимости от ситуации - например, подтягивают детали бронирования билетов во время переписки в мессенджере.

Творческий модуль Creative Studio теперь анализирует календарь и предлагает идеи для создания праздничных изображений к предстоящим событиям.

Функция Переводчика (Interpreter) получила режим Thread View для удобного просмотра истории беседы, а также ускоренную обработку языка в режиме разговора при использовании наушников Galaxy Buds.

Алгоритмы Document Scan лучше выравнивают изогнутые страницы книг или смятые углы, а обновленный инструмент Finger Eraser легко удаляет пальцы из кадра.

В свою очередь, Диктофон теперь формирует текстовые сборки аудиозаписей в структурированном виде с использованием заголовков и таблиц для удобного чтения.

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Продвинутые стандарты безопасности и защита от мошенников

В сфере конфиденциальности Samsung интегрировала оповещение Security Brief непосредственно в дайджест Now Brief - это позволяет своевременно обнаруживать вредоносное ПО или приложения с чрезмерными правами.

Локальные ИИ-модели в составе Privacy Alerts контролируют фоновые попытки приложений получить доступ к сенсорам или данным.

Кроме того, расширилось географическое покрытие системы Scam Detection, которая автоматически предупреждает пользователей о потенциальных мошеннических звонках.

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