Без Face ID и MagSafe: почему переход с iPhone на Samsung разочарует
Samsung все активнее охотится за владельцами iPhone, предлагая им флагманы, более доступные модели и необычные сложные смартфоны. Но переход с iOS на Galaxy может оказаться сложнее, чем кажется.
Медиа РБК-Украина со ссылкой на BGR разобралось в причинах.
Потеря Face ID и аппаратных фишек
Самое первое, что заметит пользователь - отсутствие полноценного 3D-сканера лица.
Face ID проектирует тысячи точек для создания объемной карты лица, что позволяет безопасно авторизоваться в банковских приложениях и Apple Pay даже в маске.
Samsung предлагает только 2D-распознавание, которое считается менее защищенным.
Для доступа к чувствительным приложениям придется использовать подэкранный сканер отпечатков пальцев. Кроме того, пользователи потеряют доступ к технологии MagSafe и физическим клавишам Action Button и Camera Control.
Проблемы с iMessage и FaceTime
Потеря фирменных сервисов Apple станет одним из самых больших "программных шоков" пользователя.
Замена iMessage - пользователям придется перейти на Samsung Messages или WhatsApp.
Хотя поддержка стандарта RCS на iPhone облегчает переписку (в частности, появляется сквозное шифрование), сообщения от пользователей Android все равно будут отображаться в зеленых баблах.
Ограниченный FaceTime – пользователи Samsung смогут присоединяться к звонкам только по ссылке через браузер, но не смогут совершать новые вызовы самостоятельно.
Бесполезность Apple Watch и ограничение AirPods
Apple Watch полностью теряет смысл без iPhone - он не синхронизируется со смартфонами Samsung. Данные о здоровье придется экспортировать вручную через приложение Health Connect в Samsung Health.
Наушники AirPods будут работать только как обычная Bluetooth-гарнитура, потеряв пространственное аудио, функции слухового аппарата и живой перевод (у модели AirPods Pro 3). Поисковые трекеры AirTags также окажутся полностью несовместимыми.
Разрушение экосистемы Continuity
Владельцы Mac и iPad больше не смогут воспользоваться сквозной экосистемой Apple.
Утрачиваются следующие функции:
- Общий буфер обмена между устройствами;
- Трансляция экрана смартфона на Mac и Continuity Camera;
- Синхронизация звонков и сообщений.
Частично проблему передачи файлов решает поддержка AirDrop через сервис Quick Share, однако для полноценной замены экосистемы придется докупать планшет на Android и ноутбук с Windows.
Разница в подходе к обновлениям
Хотя Samsung гарантирует до 7 лет поддержки для своих флагманов, график выхода обновлений существенно отличается от Apple.
Релиз новых версий Android, таких как 17, происходит с задержкой в несколько недель или месяцев, ведь компании нужно время для адаптации собственной оболочки One UI.
Apple выпускает новые версии iOS одновременно для всех поддерживаемых моделей в мире.