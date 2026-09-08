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Новый рекорд Samsung: бюджетный Galaxy A07s будет обновляться 6 лет

16:18 08.09.2026 Вт
2 мин
Доступный смартфон поражает сроками обновления софта
aimg Ольга Завада
Новый рекорд Samsung: бюджетный Galaxy A07s будет обновляться 6 лет Смартфон станет бюджетником, покупающим на годы (скриншот: Samsung)
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Компания Samsung официально представила новый бюджетный смартфон Galaxy A07s. Главной особенностью гаджета стала рекордно длительная поддержка ПО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Samsung.

Производительность и аппаратная база

Основой смартфона стал 6-нанометровый процессор MediaTek Helio G99+. Чипсет является слегка разогнанной версией популярного MediaTek Helio G99 и обеспечивает стабильную работу в повседневных задачах и неприхотливых играх.

Модель стартовала в базовой конфигурации с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, хотя платформа рассчитана на модификации до 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ накопителя.

Для расширения хранилища предусмотрен полноценный слот для карт памяти microSD.

Новый рекорд Samsung: бюджетный Galaxy A07s будет обновляться 6 лет

Бюджетник получил широкую цветовую палитру (скриншот: Samsung)

Дисплей и возможности камер

Смартфон оснастили 6,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+. Плавность отображения интерфейса обеспечивает частота обновления 90 Гц. Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую кнопку питания.

Фотовозможности устройства

  • Основной блок: 50-МП главный сенсор и 2-МП вспомогательный датчик для размытия фона;
  • Фронтальная камера: 8-МП модуль для селфи и видеозвонков.

Новый рекорд Samsung: бюджетный Galaxy A07s будет обновляться 6 лет

Камеры позволят пользователям не только делать фото, но и совершать видеовызовы (скриншот: Samsung)

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Шесть лет обновления и оснастки

Самой большой неожиданностью новинки стал срок поддержки. Galaxy A07s работает под управлением Android 16, а производитель гарантирует 6 лет обновлений операционной системы и регулярных патчей безопасности.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч. Корпус получил базовую защиту от пыли и брызг по стандарту IP54.

Также смартфон получил двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.3, порт USB-C и классический 3,5-мм аудиоразъем для проводных наушников.

Цена Samsung Galaxy A07s в Украине - около 9 699 грн .

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