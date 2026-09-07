Новый топовый Snapdragon: Samsung готовит масштабный релиз Galaxy S27

Samsung готовит Galaxy S27 с новым флагманским чипом Snapdragon, а подтверждение этому уже появилось во внутренних документах Qualcomm.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Notebook Check .

Детали утечки и региональные сборки

Сообщается, что на сегодня зарегистрировано 3 отдельных варианта проекта, которые разрабатываются параллельно под кодовым названием чипсета SM8975:

SS_SM8975_GS27_AP - сборник, предназначенный для Азиатско-Тихоокеанского региона.

SS_SM8975_GS27_KOR - специальная версия устройства для домашнего рынка Южной Кореи.

SS_SM8975_GS27_VZW - модификация, созданная под требования американского мобильного оператора Verizon.

Все 3 проектные записи привязаны к пакету дистрибуции программного обеспечения под названием "Snapdragon_Premium_High_2026".

Именно эта маркировка является внутренним обозначением Qualcomm для будущих флагманских процессоров.

Samsung тестирует Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (скриншот: Notebook Check)

Запуск сразу трех параллельных региональных и операторских сборок на этом этапе соответствует стандартному процессу тестирования перед выпуском устройства.

Это означает, что аппаратная часть смартфона уже прошла начальную стадию первичного запуска кремниевой платформы и перешла к испытаниям радиочастотных модулей и программного обеспечения.

Разработчики объясняют: это все для того, чтобы гаджет подвергался требованиям конкретных операторов. Наличие же версии для Verizon указывает на то, что процедура сертификации для рынка США уже продолжается.

График анонсов Qualcomm и Samsung

Официальный анонс нового процессора состоится совсем скоро. Компания Qualcomm собирается официально представить флагманский чипсет Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 вместе с его стандартной версией Snapdragon 8 Elite Gen 6 во время ежегодного мероприятия Snapdragon Summit.

Событие запланировано на 22-24 сентября и пройдет на Гавайях.

Традиционно линейка смартфонов Samsung Galaxy S выходит в свет спустя несколько месяцев после презентации новых чипов от Qualcomm.

Официальная презентация новых флагманов на мероприятии Galaxy Unpacked и их появление в розничной торговле обычно приходятся на 1 квартал следующего года.