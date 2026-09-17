One UI 9 вийшла для Galaxy S26: Samsung запустила велике оновлення флагманів

One UI 9 почала виходити на флагманські смартфони Samsung - після Galaxy Fold 8 і Flip 8 оновлення дісталося Galaxy S26, S26+ та S26 Ultra.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Samsung Newsroom .

Нові інструменти для зйомки та кастомізації

Серед ключових нововведень для роботи з мультимедіа та системою з'явилася функція My FanCam, яка автоматично відстежує обрану людину під час відеозйомки й утримує її в центрі кадру незалежно від інтенсивності руху.

Це дозволяє створювати готові ролики для соцмереж без тривалого ручного монтажу.

Окрім цього, щоденний дайджест Now Brief отримав підтримку генеративних карт - це дає змогу налаштувати відображення актуальної інформації про здоров'я, погоду чи відеоконтент.

Зміни торкнулися і технічної підтримки пристроїв: безпосередньо в меню "Налаштування" з'явився розділ Warranty and Care.

Тепер користувачі можуть перевірити термін дії гарантії на підключені гаджети, провести самодіагностику, дізнатися орієнтовну вартість ремонту або записатися на візит до сервісного центру Samsung Care+.

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Контекстна допомога, точніший скан та оновлені застосунки

Розробники суттєво спростили щоденні сценарії використання завдяки контекстним підказкам Now Nudge, які пропонують потрібні дії залежно від ситуації - наприклад, підтягують деталі бронювання квитків під час листування у месенджері.

Творчий модуль Creative Studio тепер аналізує календар і пропонує ідеї для генерації святкових зображень до майбутніх подій.

Функція Перекладача (Interpreter) отримала режим Thread View для зручного перегляду історії бесіди, а також прискорену обробку мови в режимі розмови та під час використання навушників Galaxy Buds.

Алгоритми Document Scan краще вирівнюють вигнуті сторінки книг чи зім'яті кути, а оновлений інструмент Finger Eraser легко видаляє пальці з кадру.

Своєю чергою, Диктофон відтепер формує текстові збірки аудіозаписів у структурованому вигляді з використанням заголовків і таблиць для зручного читання.

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Просунуті стандарти безпеки та захист від шахраїв

У сфері конфіденційності Samsung інтегрувала сповіщення Security Brief безпосередньо у дайджест Now Brief - це дозволяє вчасно виявляти шкідливе ПЗ або застосунки з надмірними правами.

Локальні ШІ-моделі у складі Privacy Alerts контролюють фонові спроби додатків отримати доступ до сенсорів або даних.

Окрім цього, розширилося географічне покриття системи Scam Detection, яка автоматично попереджає користувачів про потенційні шахрайські дзвінки.