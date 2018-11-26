Омбудсмен РФ з'ясовує кількість захоплених українських моряків

Фото: захоплені кораблі (kerch.com.ru)

Україна вимагає надати пораненим морякам медичну допомогу

Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова з'ясовує кількість захоплених українських моряків після атаки Росії на кораблі ВМС України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост українського омбудсмена Людмили Денісової в Facebook.

За словами Денісової, вона зв'язалася з Москальковою і, за інформацією російської сторони, українські моряки перебувають на підконтрольній Росії території. Москалькова також направила запити в державні органи РФ, щоб з'ясувати, скількох громадян України утримують і в якому вони стані.

"Домовилися, як тільки вона отримає цю інформацію, негайно повідомить мені", - зазначила Денисова.

Крім того, вона вимагає надати необхідну медичну допомогу пораненим українцям.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що трьох військових, які постраждали при атаці Росії на українські кораблі, госпіталізували в лікарню окупованої Керчі.

Також стало відомо, що Україна готує заяву в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) щодо захисту прав військових моряків, захоплених Російською Федерацією.