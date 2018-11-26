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Омбудсмен РФ з'ясовує кількість захоплених українських моряків

Новини » Політика    26.11.2018 - 11:33
Омбудсмен РФ з'ясовує кількість захоплених українських моряків
Фото: захоплені кораблі (kerch.com.ru)

Україна вимагає надати пораненим морякам медичну допомогу

Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова з'ясовує кількість захоплених українських моряків після атаки Росії на кораблі ВМС України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост українського омбудсмена Людмили Денісової в Facebook.

За словами Денісової, вона зв'язалася з Москальковою і, за інформацією російської сторони, українські моряки перебувають на підконтрольній Росії території. Москалькова також направила запити в державні органи РФ, щоб з'ясувати, скількох громадян України утримують і в якому вони стані.

"Домовилися, як тільки вона отримає цю інформацію, негайно повідомить мені", - зазначила Денисова.

Крім того, вона вимагає надати необхідну медичну допомогу пораненим українцям.

Омбудсмен РФ з'ясовує кількість захоплених українських моряків

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що трьох військових, які постраждали при атаці Росії на українські кораблі, госпіталізували в лікарню окупованої Керчі.

Також стало відомо, що Україна готує заяву в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) щодо захисту прав військових моряків, захоплених Російською Федерацією.

 

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